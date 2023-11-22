AKP’li belediyenin Öğretmenler Günü afişi tepki çekti

Bursa'da AKP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler günü için bastırdığı afiş tartışma yarattı. Atatürk ile birlikte Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yoda ve Splinter Usta karakterini yer aldığı afiş tepkiler, üzerine toplatıldı.

Bursa’da AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler günü için bastırdığı afiş tartışmalara neden oldu.

Sözcü'nün haberine göre; Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hababam Sınıfı karakterlerinden Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden Yoda Hoca ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki Splinter Usta karakteri yer aldığı afişte “Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Tepki çeken afişi sosyal medyadan paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bursa Mustafakemalpaşa'nın AKP'li Belediye Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü için astırdığı ve sonra toplattığı afiş. Atatürk'ün arkasında Hababam sınıfının ve Hollywood filmlerinin öğretmen karakterlerinin fotoğrafları var. İğrenç. Midem bulandı. Ahlaksızlık. Atatürk'e ve öğretmenlerimize özellikle de şehit öğretmenlerimize büyük saygısızlık” diye yazdı.

“HEPİMİZİ YÜREKTEN YARALAMIŞTIR”

İYİ Parti İlçe Başkanı Tevfik Demir’de afişe tepki göstererek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında resmî kutlamaların daha hassas ve duyarlı yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Kurucumuz ve Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakaret sayılacak bu kutlama afişi hepimizi yürekten yaralamıştır. Tüm şehit öğretmenlerimizin ve emekleri ile Ülkemizin geleceğini inşa eden tüm öğretmemelerimizin saygıyla anılması gereken bir haftada bu tarz ciddiyetsiz bir paylaşım kabul edilemez” dedi.