AKP’li Hatipoğlu’ndan rekor kâr

AKP’li Hatipoğlu’nun ortağı olduğu Europen şirketi, rekor kâra imza attı. 2017-2022 döneminde sermayesini 20 kat artışla 760 milyon TL’ye ulaştıran şirketin Ocak-Eylül döneminde net 705,9 milyon TL kâr ettiği belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye transfer olan Nebi Hatipoğlu’nun yönetim kurulunda yer aldığı şirket Europen şirketi 2023’ün henüz dokuz ayındaki kârı, 2022 yılının tamamında elde edilen kârı geçti. 2022 yılında 427 milyon 395 bin 642 TL kâr açıklayan şirketin 2023’ün Ocak-Eylül dönemindeki net kârı, 705 milyon 948 bin 323 TL oldu.

Şirketin, kontrolden geçmiş mali tablolarında yer alan Ocak-Eylül 2023 dönemine ait bazı kalemler ise şöyle sıralandı:

• Hasılat: 2 milyar 310 milyon 903 bin TL

• Satışların Maliyeti: 1 milyar 808 milyon 235 bin TL

• Brüt Kâr: 502 milyon 667 bin TL

• Toplam Özkaynaklar: 2 milyar 577 milyon 675 bin TL

• Toplam Kaynaklar: 4 milyar 519 milyon 694 bin TL

AKP’li Hatipoğlu’nun yönetim kurulunda yer aldığı Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ayrıca Temmuz 2017’de 36,9 milyon TL olan sermayesinin Aralık 2023 itibarıyla 20 kat artışla 760 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi. Şirketin dönem karında yaşanan artış ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Buna göre, Europen’in Ocak-Eylül 2023 dönemi net kârının, 700 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

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KATLANAN SERMAYE

Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin sermayesinde yaşanan çarpıcı artış dikkati çekiyor. 3 Temmuz 2017 tarihinde 36 milyon 900 bin TL olan şirket sermayesinde yaşanan değişim, dönemlere göre şöyle kaydediliyor:

27 Mart 2018: 55 milyon TL

7 Temmuz 2022: 675 milyon TL

9 Aralık 2022: 760 milyon TL