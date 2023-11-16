AKP’li isim KHK ihraçlarını övdü

AKP’li Orhan Yegin, Barış Akademisyenleri’nin KHK ile üniversitelerden ihraç edilmesine ilişkin “Aslında iyi oldu ama maalesef AYM’den geri döndü” dedi. Muhalefet, “Bu kafa bir yere götürmez” tepkisini gösterdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı, “Barış Akademisyenleri” tartışması yaşandı. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in KHK ile üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlere yönelik sözleri, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. AKP’li Yegin akademisyen ihraçlarına yönelik, “Devlet, bu hakkını kullandı” değerlendirmesinde bulundu.

MEB bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda söz alan AKP Milletvekili Orhan Yegin, 2016 yılında yayımlanan, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı için görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerle ilgili konuştu.

İYİ YAPILDI!

Yegin kamuoyunda, “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen akademisyenlere yönelik skandal ifadeler kullandı.

Komisyondaki konuşmasını, “Şimdi atılanlara gelelim” diyerek sürdüren Yegin, şunları söyledi: “Şimdi, az önce hanımefendi oradan seslendi, ‘Özgürlük yok ki ülkede. Akademisyenler bir bildiriye imza attı diye üniversiteyle ilişikleri kesildi, ihraç edildi’… Aslında iyi yapıldı ama AYM’den maalesef geri döndü. Devlet diyor ki, ‘Kardeşim, senin ekmeğini kesmiyorum, aşını kesmiyorum, hastaneye geldiğinde seni tedavi etmeyeceğim demiyorum, çoluğunu çocuğunu okula sokmayacağım demiyorum ama ben, benim verdiğim bu mücadeleyle ilgili böyle düşünen insanların akademisyen olarak benim üniversitelerimde benim çocuklarımı eğitmesine gönlüm razı değil ve iş akdini feshediyorum’… Devlet bu hakkını kullanıyor.”

TÜRELİ’DEN TEPKİ

Yegin’in skandal sözlerine CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli tepki gösterdi. Üniversitenin öğrencisinin ve akademisyenlerin özgür olması gerektiğini vurgulayan ve fikir özgürlüğüne dikkati çeken Türeli, “Bu bakış Türkiye’yi de üniversiteleri de bir yere götürmez” dedi.