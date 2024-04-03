AKP’li isimler yedi, fatura CHP’ye kaldı

AKP’liler fahiş Hazine borçları devretti. CHP’nin AKP’den devraldığı Bursa, Denizli ve Zonguldak belediyelerinin Hazine borcu toplamı 1,4 milyar TL.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri ile yönetimleri değişen belediyelerin Hazine borçları mercek altına alındı. AKP idaresindeki üç belediyenin Hazine borcu 20 Mart itibarıyla 1,5 milyar TL’ye dayanırken kayyumlarca idare edilen üç belediyenin Hazine borcu 700 milyon TL’ye yaklaştı.

AKP'li belediye başkanları ve kayyumlar, 31 Mart'ta seçmen tercihi ile biten dönemin ardından yeni yönetimlere fahiş borçlar bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, AKP’li başkanlar ile kayyumların belediye bütçelerini adeta altüst ettiğini ortaya koydu.

AKP’DEN BORÇ MİRASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yüzde 47,6 oy alan Mustafa Bozbey ile birlikte AKP’den CHP’ye geçti. Mart 2019 itibarıyla AKP’li Alinur Aktaş tarafından yönetilen ve “Yeşil Bursa” kimliğinden giderek uzaklaşan Bursa’da büyükşehir belediyesinin Hazine borcu, 1 milyar TL'yi aştı. 1 Nisan itibarıyla 1 milyar 39 milyon 392 bin TL’ye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine’ye olan borcu, yeni CHP yönetimine devredildi.

AKP’li Osman Zolan’ın Mart 2019’da yönetime geldiği, 31 Mart 2024’te ise CHP’li Nuri Çavuşoğlu’na geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin borçları da dikkati çekti. AKP yönetiminin CHP yönetimine devrettiği Hazine borcunun, 77 milyon 163 bin TL olduğu bildirildi.

Benzer bir tablo Zonguldak’ta da yaşandı. Koltuğu, AKP’li Ömer Selim Alan’dan devralan CHP’li Tahsin Erdem’e kalan Hazine borcu 346 milyon 274 bin TL ile ifade edildi.

KAYYUMLARN BORCU

Mart 2019’da HDP tarafından kazanılan ancak Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile valilerin yönetime atandığı kentlerdeki tablo da değişmedi. DEM Parti adaylarının kayyumlardan devraldığı Batman, Siirt ve Diyarbakır belediyelerinin Hazine’ye olan borçlarının toplamının 664 milyon 464 bin TL olduğu belirtildi.