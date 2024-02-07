AKP’li kurmaydan Yeniden Refah’a ‘Gelecek ve DEVA’ benzetmesi

AKP’li kurmayın, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kendi adayını çıkarmaya karar veren Yeniden Refah Partisi’ni hedef alarak, “Gelecek ve DEVA, CHP'ye ne yaptıysa Yeniden Refah Partisi de bize aynısını yapmaya çalışıyor” dediği öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi (YRP), AKP’yle yapılan ittifak görüşmelerinden sonra istediğini alamayınca bazı illerde aday çıkarma kararı almıştı. Bu illerin başında İstanbul geliyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de de kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. YRP, bu büyükşehir adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndan yapacağı aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

GELECEK VE DEVA BENZETMESİ

Siyasiler, YRP’nin bu kararının seçmen kitlesi benzer olan AKP’yi zora sokacağını söylüyor. Bu karara bir tepki ismi açıklanmayan AKP kurmaydan geldi.

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a konuşan, AKP’li kurmay, son seçimlerde CHP listelerinden seçime giren ve Meclis’te grup kurduktan sonra ana muhalefet partisine bazı konularda sırt dönen DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’ne dikkat çekti. Kurmay, “Gelecek ve DEVA CHP'ye ne yaptıysa Yeniden Refah Partisi de bize aynısını yapmaya çalışıyor” dedi.