AKP’li Menemen Belediyesi’nde işçi kıyımı: "Köprüyü geçer geçmez gözünü işçilere dikti”

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın seçimin hemen ardından işçi kıyımına başladığını söyledi. Özbey, “Her mecliste işçi dostu olduğunu iddia eden AKP'li zat, köprüyü geçer geçmez gözünü işçilere dikti” dedi.

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CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın belediyede görev yapan personelleri farklı birimlere sürdüğünü açıkladı. Bazı personellerin ise sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği ifade etti.

Pehlivan’ın haksız uygulamalarına tepki gösteren CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, “Belediye personellerini mobbing ile istifaya zorlayan, işçileri farklı birimlere süren, sözleşmeyi tek taraflı fesheden belediye yönetimi bu uygulamalara bir an önce son vermeli” ifadeleriyle belediye yönetimine seslendi.

Özbey, “Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, seçimin hemen ardından işçi kıyımına başladı. Her mecliste işçi dostu olduğunu iddia eden AKP'li zat, köprüyü geçer geçmez gözünü işçilere dikti. AKP'li Aydın Pehlivan çıkartamadıklarını ise farklı birimlere sürdü. İşten çıkarmalar ve sürgünler siyasi kararlardır. Seçimin hemen ardından bu uygulamalarla işçinin gözünü korkutmaya çalışan AKP yönetimi yine bizleri şaşırtmadı” dedi.

Ekonomik krizi ve hayat pahalılığını hatırlatan Özbey, “Seyrek'te Emiralem'de arazilerimizi parsel parsel satan Aydın Pehlivan şimdi de işçilerin ekmeğiyle oynuyor. İşçileri, emekçileri, emeklileri açlık sınırında yaşamaya iten AKP rejiminin, tüm Türkiye'de aldığı büyük yenilginin faturasını Menemen Belediyesi'nde çalışan emekçilere kesmek vicdansızlıktır. Bu seçim AKP'nin ülkemizde kan kaybettiği bir seçim olmakla beraber gelecek ilk genel seçimde ülkede yaşanacak büyük bir değişimin habercisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde aldığı başarıyı genel seçimler ile taçlandıracak ve ülkemizi AKP'den kurtaracaktır” diye konuştu.

“İŞÇİLERİN YANINDAYIZ”

Özbey şunları dile getirdi: “İşçinin, emekçinin ekmeği ile oynayan Aydın Pehlivan'a buradan çağrımızdır. Menemen için alın teri döken işçi kardeşlerimizden elinizi çekin. CHP Menemen İlçe örgütü olarak işçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu haramzadelerle omuz omuza mücadele edeceğiz. Sizin hakkınıza göz dikenlerden hesabı birlikte soracağız.”