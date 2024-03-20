AKP’li milletvekili ile Gençlik Kolları Başkanı lisede seçim çalışmasında!
AKP İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk AKP Gençlik Kolları Başkanı Semih Kenber ile bir imam hatip lisesinde çoğu oy kullanma yaşı gelmiş olan 12'inci sınıf öğrencileriyle toplantı yaptı.
HABER MERKEZİ
AKP İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk Çekmeköy Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde birçoğu 31 Mart yerel seçimler oy kullanacak olan 12’nci sınıf öğrencileriyle toplantı yaptı.
Öztürk, lise öğrencileriyle yaptığı toplantının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Gençlik Kolları Başkanımız Semih Kenber ile birlikte Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek geleceğimizin umudu gençlerimiz ile bir araya geldik; gençlerimizin enerjisiyle enerjimizi katladık."