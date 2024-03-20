AKP’li milletvekili ile Gençlik Kolları Başkanı lisede seçim çalışmasında!

AKP İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk AKP Gençlik Kolları Başkanı Semih Kenber ile bir imam hatip lisesinde çoğu oy kullanma yaşı gelmiş olan 12'inci sınıf öğrencileriyle toplantı yaptı.

A- A A+