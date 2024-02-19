AKP’li Murat Kurum ‘bütün tuşlara basıyor’: Önce halay, sonra bozkurt

AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, aynı gün içinde Kürtçe konuşup halay çekti, sonra da ülkücülerin bozkurt işaretini yaptı.

MHP ve AKP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un aynı günde Kürtçe konuşup halay çekmesi ve bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

ÖNCE KÜRTÇE SELAM VE HALAY

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, dün "Güngören Diyarbakırlılar Buluşması'na" katılarak poşu takıp Kürtçe selam verdi; ardından da halay çekti. DEM Parti’nin İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, bu görüntüler üzerine AKP iktidarının çelişkilerine dikkat çekerek şu mesajı paylaştı: “Murat Kurum, AKP’nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi? Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç’te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz. Bu bir! Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!”

SONRA BOZKURT…

AKP’li Kurum bu görüntülerinin ardından bir de ülkücülerin gönlünü aldı. Dün MHP İstanbul teşkilatının seçim merkezinin açılışına katılan Kurum, burada da bozkurt işareti yaptı.