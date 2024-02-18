AKP’li Murat Kurum’dan ‘anket’ iddiası

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun önünde olduğunu iddia etti. Kurum, DEM Parti’yi de hedef aldı.

Cumhur İttifakı'nın AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anketlerde geriye düştüğünü ileri sürdü.

Yandaş bir gazetecinin DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Esenyurt için söylediği "kent uzlaşısı" ifadesini aktararak, DEM Parti ile CHP arasında ittifak olduğunu ileri sürmesi üzerine Murat Kurum şunları söyledi: "İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle 'Kimle, nasıl ittifak içerisinde olurum'un derdiyle dertlenerek ama 'kent uzlaşısı' ama 'şehir uzlaşısı' gibi farklı farklı gündemler yine getirerek bir çıkış arayışı içerisinde. Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz."

Kurum, İBB eş başkan adaylarını duyuran DEM Parti’yi de hedef alarak, “Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp daha önce olduğu gibi, masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir” dedi.