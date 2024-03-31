AKP’li Murat Kurum’dan ‘manipülasyon’ açıklaması

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘sayım sürecinde çıkabilecek manipülasyonlara’ karşı uyardı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra X hesabından paylaşım yaptı.

Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.