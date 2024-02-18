AKP’li Turgut Altınok’un ekibi Ahmet Hakan’a ‘ayar verdi’: Adayları Atatürkçü ve Cumhuriyetçiymiş

Ahmet Hakan’ın yazısını eleştiri sayan AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un ekibi, verdiği yanıtta, “İşler sizin uzaktan gördüğünüz gibi değil” dedi. Ekibe göre Turgut Altınok ‘Atatürkçü’ ve geçen yıl Mansur Yavaş’a oy veren MHP’lilerin bu yıl ilgisini çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘görevini yaptığı için’ takdirini alan Ahmet Hakan’ın “Turgut Altınok’un çok esaslı çıkış yapması lazım. Dengeleri değiştirecek bir yaklaşım ortaya koyması lazım. Gidişatı kökten değiştirecek bir çizgiye geçmesi lazım. Uzaktan ve dışarıdan bakışla gördüğüm bu” yazısına yanıt geldi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AKP’li Turgut Altınok’un ekibi Hakan’ın bu yazısına, “İşler sizin uzaktan gördüğünüz gibi değil” diyerek yanıt verdi.

MHP’LİLER DUYMASIN

Altınok’un ekibinden Hakan’a verilen yanıtta da MHP’lilerin geçen seçimlerdeki tavrına da değilerek şunlar belirtildi: “Geçen seçimde MHP seçmeninin bir kısmı Yavaş’a oy vermişti. Şimdi MHP seçmeninin tamamı Turgut Altınok’un yanında. İYİ Parti teşkilatlarının büyük çoğunluğu Altınok’a yönelmiş durumda. Yani milliyetçi seçmen, Altınok’u benimsiyor.”

ÖZHASEKİ'Yİ DE ES GEÇMEDİLER

2019’daki seçimlerde AKP’nin adayı olan Mehmet Özhaseki de bu yanıttan payını aldı. Buna göre Altınok’un ekibinden gelen yanıtta, “Geçen seçimin ana temasıydı Ankaralı olmak. Özhaseki’nin Kayserili olması sorun olmuştu. Altınok’un böyle bir sorunu yok. Yıllardır Ankara’ya hizmet veren bir belediye başkanı kendisi” ifadelerine yer verildi.

ALTINOK ATATÜRKÇÜYMÜŞ

Gelen yanıtta Altınok’un hem Atatürkçü hem de Cumhuriyetçi olduğu ileri sürüldü. “Altınok, aynı zamanda Cumhuriyetçi seçmen açısından da bir seçenek. Atatürkçülüğü, Cumhuriyetçiliği tartışılmaz. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağı Ankara’nın en büyük kulesine Atatürk adını verdi” denilen açıklamada, iktidarın vermeyip Altınok’un vadettiklerine de vurgu yapıldı.

Altınok’un ekibi, “Sosyal yardımlar konusunda çok önemli vaatlerde bulunuyor Altınok. Emekliye yardım, gıda yardımı, doğalgaz yardımı vaatleri var. Bu vaatler, Ankara’da karşılık buluyor” iddiasında bulundu.