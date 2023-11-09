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AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne tepki: “Arazi satacağınıza yurt yapın, İBB’yi örnek alın!”

AKP'li Üsküdar Belediyesi, belediyeye ait Küçüksu Mahallesi’ndeki 2 bin 758 metrekare büyüklüğündeki arazi için ihale düzenleyecek. Belediyenin CHP’li Meclis Üyesi Ayça Mete, “Arazi satacağınıza yurt yapın, İBB’yi örnek alın!” tepkisi gösterdi.

Güncel
  • 09.11.2023 17:42
  • Giriş: 09.11.2023 17:42
  • Güncelleme: 09.11.2023 17:50
AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne tepki: “Arazi satacağınıza yurt yapın, İBB’yi örnek alın!”

Haber Merkezi 

İstanbul’daki Üsküdar Belediyesi yine tartışma yaratacak bir karar aldı. Üsküdar Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda, mülkiyeti belediyeye ait olan Küçüksu Mahallesi’ndeki 2 bin 758 metrekare büyüklüğündeki arazi için ihale düzenleneceği belirtildi. 

“Gayri ayni hak tesisi” adı altında arazi 30 yıl boyunca bir başkasına kullandırılacak.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Ayça Mete ise yaptığı açıklamada, “Söz konusu teklif itirazlarımıza rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Üsküdar Belediyesi son beş yılda 100 bin metrekareye yakın gayrimenkul sattı. Fakat Üsküdar’da Belediye’nin bir yurdu ve kreşi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni örnek almaları gerekiyor. Söz konusu araziye de kız öğrenci yurdu yapılmasını talep ediyoruz ve bu gerekçeyle de ret oyu kullandık” dedi.

CHP’li Üyesi Ayça Mete
CHP’li Meclis Üyesi Ayça Mete
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