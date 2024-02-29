AKP’li ‘vatan haini’ dedektörü yine iş başında: Ak noktada bir hain var, hemen gel kaçmadan…

Sokak röportajlarında sık sık boy gösteren AKP'li Süleyman Çakır, bu kez de sokaktaki bir yurttaşı vatan haini ilan ederek polise şikayet etti.

Güncel 29.02.2024 15:27 Giriş: 29.02.2024 15:27

Güncelleme: 29.02.2024 15:37 Kaynak: Haber Merkezi

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