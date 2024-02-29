AKP’li ‘vatan haini’ dedektörü yine iş başında: Ak noktada bir hain var, hemen gel kaçmadan…
Sokak röportajlarında sık sık boy gösteren AKP'li Süleyman Çakır, bu kez de sokaktaki bir yurttaşı vatan haini ilan ederek polise şikayet etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajlarında zaman zaman ortaya çıkan ve ‘Laiklik elden gidiyeah’ sözleriyle akıllara kazınan AKP’li Süleyman Çakır isimli şahıs bir kez daha ortaya çıktı.
Bir sokak röportajı sırasında yine gündem yaratacak ifadelere imza atan şahıs, bir yurttaşı vatan haini ilan ederek telefonla polise şikayet etti.
Süleyman Çakır isimli kişi, vatan haini ilan ettiği yurttaşa “Sahtekar gel karakola gidiyoruz” diye bağırdı.