AKP’li yazardan ‘YRP adayları çekilecek’ iddiası

AKP yandaşı yazarlardan Resul Tosun, Yeniden Refah Partisi adaylarının seçime kısa bir süre kala AKP lehine çekileceklerini iddia ederek, “(Bunu) bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum” dedi.

AKP'yle yaptığı ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan ve sonrasında büyükşehirler dahil kentlerde kendi adaylarını açıklayan Yeniden Refah Partisi (YRP) için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı isimli programda konuşan AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

"İSİMLERİNİ DE BİLİYORUM"

Gürkan Hacır'ın "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.