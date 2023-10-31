AKP’li Yıldız’a hakaret davasında ‘uzlaşma’

Haber Merkezi

AKP’nin eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruması ve akrabalarının saldırısında eşi ile 2 oğlu yaşamını yitiren Emine Şenyaşar hakkında “hakaret” iddiasıyla açılan davada mahkeme durma kararı aldı.

Şenyaşar hakkında Adalet Nöbeti’nin 6’ncı gününde AKP’li Yıldız’a “hakaret” ettiği iddiasıyla Urfa 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde basit yargılama usulü ile 24 Ekim 2023’te yapılan duruşmada, yargılamanın durması kararı alındı. Mahkeme kararına dair gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda “hakaret” suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu belirtildi. Kararda, durma kararı verilerek uzlaştırma işlemlerinin yapılması için dosyanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesi gerektiği kaydedildi.