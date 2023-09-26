AKP’li yönetici, engelli bireyler için düzenlenen kampta yurttaşı azarladı

Aydın’da engelli yurttaşların sosyalleşmesi ve tatil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamp gerçekleştirdi. Kampa katılarak yurttaşlarla toplantı gerçekleştiren AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Unganer, bir yurttaşın eleştirilerine "Küstah küstah konuşma" diye cevap verdi.

Aycan KARADAĞ

Bedensel Engelliler Yaşam Derneği tarafından, 21-25 Eylül tarihleri arasında engelli yurttaşların sosyalleşmesini sağlamak ve tatil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamp gerçekleştirildi.

AKP’li yöneticiler de Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda düzenlenen kampa katılarak yurttaşlarla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında kampta ağır engelli çocuğu ile tatil yapmakta olan bir baba, tekerlekli sandalye ve medikal cihazlara devletin verdiği desteğin çok düşük kaldığını bu nedenle mağduriyet oluştuğunu söyleyince AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Unganer sesini yükselterek "Küstah küstah konuşma" diye cevap verdi.

Konu hakkında Engel Siz Yaşam Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Güç Birliği Spor Kulübü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi

"21 25 Eylül tarihleri arasında Bedensel Engelliler Yaşam Derneği tarafından Aydın Efeler Gençlik Kampı’nda bedensel engelli dernek üyelerinin sosyalleşmesini sağlamak ve tatil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen kamp maalesef ki bir siyasi partinin şov alanı haline getirilmiştir. İzmir'de bedensel engelli vatandaşlarımıza yönelik hak temelli faaliyet gösteren biz engelli STK yöneticileri ve üyelerimizin de katılım sağladığı kampa AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Unganer ve yanındaki heyet gelerek tatil yapmakta olan engelli bireyler ile toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sırasında kampta ağır engelli çocuğu ile tatil yapmakta olan bir baba, tekerlekli sandalye ve medikal cihazlara devletin verdiği desteğin çok düşük kaldığını bu nedenle oluşan mağduriyetler hakkında sorduğu soru ve yaptığı eleştiri karşısında Murat Unganer sesini yükselterek 'Küstah küstah konuşma' diye cevap vermiştir. Maruz kaldığı hakarete tepki göstererek karşılık vermek isteyen engelli çocuğumuzun babası toplantı alanından uzaklaşmak durumunda kalmıştır.

"SİYASİ PARTİNİN ŞOV ALANI HALİNE GETİRİLMESİNİ KINIYORUZ "

Engelli çocuğumuzun babası toplantı alanından uzaklaştırıldıktan sonra Murat Unganer, ‘Bir kişiye olan öfkelerinden dolayı PKK'yı destekleyenler muhatabım olamaz’ ifadesini kullanmıştır. Kampta herhangi bir siyasi faaliyet yapılmayacağına dair söz verildiği için daveti kabul ederek katılım sağladık. AKP heyetinin geleceğini öğrendiğimizde bizi buraya davet eden Bedensel Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Mülki Aşırt'a burasının partiler üstü bir tatil kampı olduğunu bir siyasi partinin gelmesinin uygun olmayacağını kendisine belirttiğimizde masayı yumruklayarak yerel seçimde aday olacağını belirtti. Bizi kendisinin çalışmasını provoke etmekle suçladı. Engelli bireylerin ve STK'ların bulunduğu tatil kampının bu şekilde bir siyasi partinin şov alanı haline getirilmesini ve özellikle de engelli çocuğumuzun babasının maruz kaldığı hakaret ve saygısız davranışı, insanları kutuplaştıran ayrıştıran itham edici bu şiddet dilini kınıyoruz."