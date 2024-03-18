AKP’li yöneticiden İzmir Marşı’na engel iddiası

İzmir'de Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kutlamasında, AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük’ün törende İzmir Marşı’nın çalışmasını engellediği ileri sürüldü. CHP Torbalı Belediye Belediye Başkan adayı Övünç Demir yaşanan olaya tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü İzmir Torbalı’da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Program Şehitlik Meydanı’nda gerçekleşen tören ile başlayıp BKM’deki kutlama programıyla devam etti.

Törende “İzmir Marşı” üzerinden bir kriz yaşandığı öğrenildi. Törende AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük’ün belediyeye ait bando takımının İzmir Marşı’nı çalındığı sırada marşın çalınmasını engellediği iddia edildi.

BANDO ŞEFİNDEN İSTİFA KARARI

Yaşananlara tepki gösteren bando şefi Aytekin Özen ise istifa kararı aldığını açıkladı. Özen, Yüğrük’ün yaşanan olay sebebiyle özür dilemesini istediğini ve özür dileyesiye kadar Şehitlik Meydanı’nda oturma eylemi başlattığını belirtti.

CHP Torbalı Belediye Başkan adayı Övünç Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığınız yetti" diyerek Yüğrük’e tepki gösterdi.

Demir, “AKP İlçe Başkanı bugün 18 Mart törenlerinde İzmir Marşı'nı çaldırtmadı. Tahammülü yokmuş. Herkesin içerisinde kaymakama sesini yükseltti. Efendi, Ant olsun ki; benim belediye başkanlığımda her bayram, her kutlama belediye hoparlöründen İzmir Marşı'nı dinlemek zorunda kalacaksın... Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığınız yetti. İzmir Marşı'nı dinlemeye tahammülün yoksa getirdiğiniz Suriyelilerle beraber vahabi çöllerine gidebilirsin. Yerin orada hazır” dedi.