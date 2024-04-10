"AKP’li yönetimin ensesindeyiz"

CHP’nin, “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu” AKP’li yönetimin çalışmalarını yakından takip edecek. Kent alanında uzmanların da dâhil olacağı çalışma grubu, belediye meclisi üyelerinin çalışmalarına da yön verecek.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline yönelik itirazının YSK tarafından reddinin ardından kurulan Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu, Şeker Bayramı’ndan sonra çalışmalarına başlayacak. CHP Lideri Özgür Özel'in, “Hatay’ın üzerinden elimizi çekmeyeceğiz” ifadesi doğrultusunda çalışmalarını yürütecek grupta, siyasilerin yanı sıra kent çalışmaları yürüten uzmanlar da yer alacak.

CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu periyodik aralıklarla bir araya gelecek. CHP Genel Merkezi, grubun çalışmalarını yakından izleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çalışmalar ile bizzat ilgilenecek.

AKP'YE YAKIN TAKİP

Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu, CHP idaresindeki yerel yönetimlerin tamamıyla da işbirliği içinde olacak. Bu kapsamda, yerel yönetimlerden Hatay için sağlanan destekler grup tarafından koordine edilecek. Öte yandan grup, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetiminin çalışmalarını da denetleyecek. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlayan CHP, belediye meclis üyelerinin faaliyetlerini de çalışma grubu aracılığıyla mercek altına alacak.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’daki mevcut duruma ve çalışma grubunun kuruluş amacına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, "Dünya Bankası’ndan elde ettiğimiz krediyi Hatay için kullanacağız” sözlerine yönelik de konuşan Kara, “6 Şubat depreminden ardından bugüne yaptıkları ortada. Yalnızca 7 bin konutun teslimini yapabildiler. Yapamadıkları, yeni dönemde de yapamayacaklarının teminatıdır” dedi. AKP tarafından rant kapısı olarak görülen Hatay'ın rant amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Kara, “Nefesimiz üzerlerinde. Bundan sonra Hatay’ı çok daha yakından takip edeceğiz. Belediyeyi kaybetmiş olabiliriz ama Hatay’ı, kentimizi rant kapısı olarak görenlere teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hatay’da depremzede esnafa yönelik onaylanan KOSGEB kredilerinin halen hesaplara yatmadığının altını çizen CHP'li Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki 100 gün içinde AKP’nin Hatay için ne yapacağını yakından takip edeceğiz. 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da sahil çöktü. İktidar, ‘Üç ay içinde sahili onaracağız’ dedi ancak Nisan 2024 itibarıyla sahilde bir çalışma yapılmadı. ‘Büyükşehir yaptı’ demek için seçimleri beklediler. Hatay’ı yalnızca bir rant ve oy deposu olarak gören zihniyete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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HER OYUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel, Hatay’daki seçim ile ilgili bir soruya, "Hatay’da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. ‘Tam kanunsuzluk’ dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kattan fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmaması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur" yanıtını verdi.

"Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım" diyen Özel, "Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur, Hatay seçimleri iptal olacaktır ve öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" ifadelerini kullandı.