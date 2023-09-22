AKP’liler bir vakıf daha kurdu

AKP’li eski bakanlar Veysel Eroğlu ve Murat Kurum ile AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de yer aldığı Sıfır Atık Vakfı, 120 bin TL sermaye ile kuruldu.

HABER MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Sıfır Atık Vakfı kuruldu.

İstanbul’da 120 bin TL sermaye ile kurulan vakfın kuruları arasında AKP’li eski bakanlar Veysel Eroğlu ve Murat Kurum ile AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yer alıyor.

Ayrıca Beşli Çete’de yer alan Kalyon Holding’in yöneticisi Kübra Kalyoncu Şeherli ile eski AKP milletvekilleri Vedat Demiröz AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Zekai Şen ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan da yer alıyor.

AKP’lilerin kurduğu vakfın amacı ise şöyle açıklanıyor: “Çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilmesidir.”