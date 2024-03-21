AKP’liler porselen tabaklarda, yurttaş köpük tabldotlarda yemek yedi
AKP Kilis İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda partililer ve milletvekilleri porselen tabaklarda, davet edilen yurttaşlar ise köpük tabldotlarda yemek yedi. AKP’lilerin iftarı sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.
AKP Kilis İl Başkanlığı'nın önceki akşam Beyaz Köşk Düğün Salonu’nda verdiği iftarda, partililer ve milletvekilleri porselen tabaklarda yemek yerken, yurttaşlar ise köpük tabldotlarda yemek yedi.
Sözcü’de yer alan habere göre, AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AKP İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AKP Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat’ın bulunduğu protokol masasında yemekler porselen tabaklarda ikram edilirken, hurmanın da özel jelatinle sarılmış olduğu dikkat çekti.
Yemeğe davet edilen yurttaşlara ise yemekler köpük tabldot tabaklarda verildi.
AKP’lilerin iftarı sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte masalar arasındaki ayrımcılık fark edildi ve tepki çekti.
Bunun üzerine birçok AKP’li yemekli masa fotoğrafını silmek zorunda kaldı.