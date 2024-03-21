AKP’liler porselen tabaklarda, yurttaş köpük tabldotlarda yemek yedi

AKP Kilis İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda partililer ve milletvekilleri porselen tabaklarda, davet edilen yurttaşlar ise köpük tabldotlarda yemek yedi. AKP’lilerin iftarı sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.

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Fotoğraf: Sözcü Gazetesi