AKP’liler sarayın müdavimi olmuş

AKP’lilerin, maliyeti 700 milyon TL’yi aşan Marmaris’teki yazlık sarayın müdavimi olduğu ortaya çıktı. Sarayın cami imamı, Mustafa Varank’tan Numan Kurtulmuş’a kadar birçok AKP’liyle fotoğrafını paylaştı.

İsmail ARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin kasasından adeta bir servet harcatarak yaptırdığı yazlık saray, AKP’lilerin uğrak yeri oldu.

Yazlık saray, Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’nda 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu ve on binlerce ağaç kesildi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 - 2021 yılları arasında en az 640 milyon lira harcandı.

Farklı büyüklükte birçok yapının yer aldığı yazlık sarayın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları, helikopter pistleriyle bir de cami inşa edildi. Erdoğan da son yıllarda bayram tatillerini yazlık sarayda geçiriyor.

İMAM PAYLAŞTI

Ancak sarayın içerisinde yer alan Okluk Millet Camisi’nin imamı Talha Rençber sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Rençber’in yaptığı paylaşımlara göre, AKP’liler yazlık sarayın müdavimi oldu.

Rençber, 22 Eylül 2023’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Okluk’a geldiği belirterek fotoğraf paylaştı. Rençber, “Cuma namazını, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş beyefendiyle birlikte eda ettik. Rabbim bütün Devlet büyüklerimizin hizmetlerini daim eylesin” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ 725 MİLYON TL

4 Ağustos 2023’te ise “Bugün cuma namazını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz beyefendi ile eda ettik” ifadeleriyle Cevdet Yılmaz’ın Okluk’a geldiğini duyurdu. 14 Ağustos 2023’te eski Gençlik ve Spor Bakanı AKP’li Mehmet Kasapoğlu’nun, 7 Temmuz 2023’te de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Okluk’a geldiğini belirtti.

Mehmet Kasapoğlu ve Talha Rençber

2024 Yılı Yatırım Programı’nda; yazlık sarayın proje tutarının, 2023 Yılı Yatırım Programı’na göre 685 milyon TL’den 725 milyon TL’ye çıktığı görülmüştü. Sarayın inşaatı yandaş Rönesans Holding tarafından yapımı üstlenen projenin inşaatı büyük bir gizlilik içerisinde tamamlanmıştı. Kamuoyuna 300 odalı olduğu bilgisi yansıyan Yazlık Saray’da dinlenme alanları da bulunuyor.

ARDA TURAN DETAYI

İmam Talha Rençber, Şeker Bayramı’nın birinci günü olan 10 Nisan’da Arda Turan’la da bir fotoğraf paylaştı.

Turan’ın Seçil Erzan’a milyonlarca lirasını kaptırdıktan sonra Erdoğan ile görüştüğü ifade edilmişti. İmam Rençber’in paylaşımı akıllara, “Arda Turan Erdoğan ile yazlık sarayda yeni bir görüşme mi gerçekleştirdi?” sorusunu getirdi.