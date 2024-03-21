AKP’lilerden seçim yardımı oyunları

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde hazırlattığı onlarca TIR dolusu yardım kolilerini AKP’li belediye başkanlarının seçim kampanyasına malzeme yaptı. MA’nın haberine göre, kolilerinin üzerine AKP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının broşürleri yapıştırıldı.

Yardım kolileri yine AKP teşkilatları tarafından dağıtıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, UNICEF tarafından depremzede çocuklara dağıtılması için gönderilen battaniye ve çocuk malzemelerinin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl depolarda bekletildiğini ve seçim çalışmaları kapsamında dağıtılmaya başladığını iddia etti.