AKP’lilerin Ensar ve TÜGVA aşkı bitmedi

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, CHP’li İzmit Belediyesi ekiplerine fiziki müdahalede bulundu. İzmit Belediye Başkanı Kaplan, “TÜGVA ve ENSAR’la protokolleri iptal etmemizin hıncını alıyorlar” dedi.

Politika Servisi

CHP’li İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt hazırlığı çalışmaları için gittiği Şehir Hastanesi bağlantı yolunda AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince fiziki müdahaleyle engellenince arbede yaşandı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, dün sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziki müdahaleye uğradı. Olaylar sırasında itiş kakış ve arbede yaşandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, olayın görüntüleriyle birlikte X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Artık bu kadarı da fazla. Büyükşehir ekipleri bizim Fen İşleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden TÜGVA ve ENSAR’ın hıncını alıyor anlaşılan!”

İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk konuya ilişkin BirGün'e konuştu. Gençtürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Belediyesi’nin projesine çöktüğünü söyledi. Gençtürk şunları aktardı: “Olayın yaşandığı yer Tavşantepe Mahallesi. Buraya ulaşmayı kolaylaştırmak için İzmit Belediyesi bir merdiven koymuştu. Tamamen vatandaş kolaylık olsun diye yapılmıştı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu merdiveni söktü. Buradan geçen bir yol var. Bunun bir kısmı bize, bir kısmı şehir hastanesine ait. Hastanenin arkasında bir yol var. Mahalle muhtarı, mahallede yaşayan vatandaş o yolun yapılması yönünde bize talepte bulundu. Bu yol için biz hastaneye yazı yazdık. Ancak hastaneden yanıt gelmedi. Biz buna rağmen yolun genişletilmesini, ışıklandırmasını yaptık. Sadece asfalt işi kalmıştı. Biz bunu da yapacağımızı büyükşehir belediyesine ilettik. Bu konuda bize ‘yapmayın’ diye bir cevap da gelmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de alanı olmayan bir yer burası. Buna rağmen bizden önce oraya araçlarıyla bizim araçlarımızın girmesine engel oldular. Fen İşleri Müdürümüz ile 3 işçiye fiziki darp uygulandı. Büyükşehir Belediyesi projeye çökmüş oldu. Hizmet yarışından ziyade İzmit Belediyesi’ne gol atmak temelli bir uygulamaya girişti.”

“TÜGVA ve Ensar’la yapılan protokollerin feshinden sonra bir agresifleşme oldu” diyen Gençtürk şöyle devam etti: “Bu olayın da onun yansıması olduğunu düşünüyoruz. Büyükşehir belediyesindeki sayımızın yetmediği komisyonlara da üyelerimizin gireceği konusunda anlaşmıştık. O sözü de tutmadılar. Genel bir sertleşme yaşanıyor diyebiliriz.”

TÜM PROTOKOLLER İPTAL EDİLMELİ

Yaşanan bu olay belediyelerin dinci vakıflara ne kadar kalkan olduğunu da gözler önüne serdi. AKP’li belediyeler kamuya ait kaynakları bu yolla vakıfların hizmetine sunuyor. Yapılan protokoller ve işbirliği anlaşmalarıyla yurttaştan alınan vergiler dinci vakıflara aktarılıyor. İzmit Belediyesi’nde yaşananlar da gösterdi ki özellikle uzun süredir AKP’de olan belediyelerde bu vakıflarla yapılan protokollerin iptal edilmesi şart. Son yıllarda bazı vakıflara sağlanan ayrıcalıklar şöyle:

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, 2020’de TÜGVA ve Ensar Vakfı işbirliği protokolü imzaladı. TÜGVA’ya belediye tarafından bina tahsis edildi.

Üsküdar Belediyesi bu konuda en öne çıkanlardan. Belediye, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Ensar Vakfı’na yapılan protokollerle arazi ve bina tahsisi yapıldı.

AKP’li Sancaktepe Belediyesi Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Vakfı ile yandaş İlim Yayma Cemiyeti’nin yüz binlerce liralık kirasını ve faturalarını ödedi.