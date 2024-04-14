AKP’lilerin kalesi kara delik gibi!

Sağlık Bakanlığı, AKP’lilerin kalesi olan Yeşilay’a geçen yıl tam 717 milyon TL aktardı. Ancak Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın da yöneticisi olduğu Yeşilay, 2021’den bu yana harcamalarını kamuoyundan gizliyor.

İsmail ARI

Bundan 104 yıl önce kurulan Yeşilay’a devletin kasasından her yıl bir servet aktarılıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kızı Esra Albayrak başta olmak üzere birçok yandaşın yönetiminde yer aldığı kurumun, milyonlarca lirayı ne yaptığı ise bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, bakanlığın kasasından Yeşilay’a sadece bir yılda 717 milyon 564 bin TL aktarıldı. Ancak Yeşilay, 2021 yılından bu yana mali bilgileri ile mali tablolarını açıklamıyor. Yani Sağlık Bakanlığı’ndan kuruma aktarılan milyonlarca liranın nereye harcandığı kamuoyundan gizleniyor.

ERDOĞAN’IN KIZI BİLE YÖNETİMİNDE

Yeşilay’ın yönetiminin neredeyse tamamı AKP’lilerden oluşuyor. Kurumun yönetiminde yer alan isimler şöyle:

• AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak

• AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya

• AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi, AR-GE ve Eğitim Başkanı Ahmet Kaan

• 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Silivri Belediyesi meclis üyesi olan Ülkenur Büke

• Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu

• Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olan Osman Baturhan Dursun.

• AKP döneminde İBB’de yöneticilik yapan ve şimdi PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olan Faruk Kacır

• Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yöneticilik yapan Samet Koca

• Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz

•Saray’a bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nun (TİHEK) üyesi Harun Mertoğlu

• İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanı olan Suna Üstüner

BOĞAZ’DA TARİHİ YAPI TAHSİS EDİLDİ

İstanbul Sarayburnu’ndaki tarihi Sepetçiler Kasrı 2011’de Yeşilay’a tahsis edildi. Tarihi yapı Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılıyor. Öte yandan 2021’de tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman bölgesi, Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile Sepetçiler Kasrı’nı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’un almak istediği ortaya çıkmıştı.

***

Yeşilay’a milyonlar akıyor

• 2015: 15 milyon TL

• 2016: 15 milyon 930 bin TL

• 2017: 16 milyon 443 bin TL

• 2018: 116 milyon 322 bin TL

• 2019: 93 milyon 289 bin TL

• 2020: 148 milyon 548 bin TL

• 2021: 163 milyon 83 bin TL

• 2022: 291 milyon 354 bin TL

• 2023: 717 milyon 564 bin TL

Toplam: 9 yılda 1 milyar 562 milyon 548 binTL