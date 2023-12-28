AKP’liye 9 ayda tahliye kararı!

Maraş merkezli depremin ilk saniyelerinde yerle bir olan Antep’teki Tekin Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, binaya kaçak katlar çıkarak yıkılmasına neden olan AKP’li Tekin’i sessiz sedasız tahliye etti.

İsmail ARI

6 Şubat depreminin ilk saniyelerinde Antep’in İslahiye ilçesindeki Tekin Apartmanı da yerle bir oldu. Dört katlı apartmanda 16 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bina 1990 yılında Yunus ve Ali Can kardeşler tarafından kaçak olarak inşa edildi. 2010 yılında Can kardeşler binayı AKP’li Veysi Tekin’e sattı. Zemin+1 kat olarak inşa edilen bina, Tekin satın aldıktan sonra zemin+4 kata yükseltildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre binanın ruhsatı, mimari ve statik projesi bulunmuyor. Yani kaçak olarak inşa edilen binaya kaçak olarak kat çıkıldı.

KTÜ’nün bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında, yani 16 kişinin ölümünde Can kardeşler ile AKP’li Tekin’in asli sorumlu olduğu ve İslahiye Belediyesi’nin yapı kontrol birimi görevlilerinin de tali kusurlu olduğu ifade edildi.

‘KUSURUM YOK’ DEDİ

Depremin ardından İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde binanın ilk sahipleri Ali ve Yunus Can kardeşler ile binanın son sahibi AKP’li Veysi Tekin hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan dava açıldı. Üç sanıktan sadece Veysi Tekin, mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın 8 Aralık’ta görülen üçüncü duruşmasında, Veysi Tekin “Binayı 4 daire ve 500 bin TL karşılığında satın aldığını ve tadilatına yüksek miktarda para harcadığını” söyledi. Ayrıca depremde hastanelerin de yıkıldığını ve Tekin Apartmanı’nın da depremin şiddeti büyük olduğu için yıkıldığını iddia etti. Mahkeme ise tartışma yaratacak bir karara imza atan, davanın tek tutuklu sanığı Veysi Tekin’in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararında Tekin’in tahliye gerekçesi şöyle açıkladı: “Tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu ve toplanacak deliller, sanığın savunması, soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan deliller ve dosya kapsamı itibariyle delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere ilişkin olarak sanığın delilleri karartma ve değiştirme şüphesinin bulunmaması, sanığın sabit ikamet sahibi olması…”

Tekin hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

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İKTİDARIN GÖZDE İSMİ

İslahiye’de Tekin’in inşa ettiği çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü iddia edildi. Bunların arasında 6-7 yıllık apartmanlar dahi olduğu öne sürüldü. Uzun süre AKP ilçe yönetiminde görev alan Tekin, 2014 seçimlerinde AKP’nin birinci sıradan İslahiye Belediye Meclis üyesi seçildi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi oldu. Tekin’in belediye meclis üyesi olduğu dönemde Şamil Tayyar ile yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında.