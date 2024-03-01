AKP’nin ABD planına ‘dur’ demenin 21’inci yılı

Haber Merkezi

ABD’nin Irak işgalini Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesini garanti altına almak için Meclis’e getirilen 1 Mart Tezkeresi’nin savaş karşıtı direnişin ardından reddedilmesinin üzerinden 21 yıl geçti.

TBMM’den, gereği, kapsamı, sınırı ve zamanı Anayasanın 117’nci maddesine göre millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan hükûmet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a gönderilmesi için gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılmasına, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca 6 ay süreyle izin verilmesi istendi. İktidar, tezkerenin kabul edilmesi için elinden geleni yapsa da ülkedeki savaş karşıtı, anti emperyalist direniş, günler süren protestolarda bulundu. Ülkenin pek çok noktasında mitingler düzenlendi. Hükümet tüm ısrarına rağmen tezkereyi Meclis’ten geçirmeyi başaramadı. Yapılan oylamaya 533 milletvekili katıldı, 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oyu kullanıldı. Ancak Anayasa’nın 96. maddesinde öngörülen 267 salt çoğunluğa ulaşılamadı. Bu durumda, tezkere kabul edilmemiş sayıldı.

Tezkerenin reddedilmesi Amerikalılarda hayal kırıklığı yarattı. Türk hava sahasını, liman ve topraklarını kullanamayan ABD, Irak işgali sırasında büyük bir başarısızlığa uğradı ve ağır bir ekonomik ve sosyal fatura ödemek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Irak’ta düşülen hataya Suriye’de düşmek istemiyoruz. Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attılar. O insanların kimler olduğunu araştırır bulursunuz. 1 Mart tezkeresi ilk anda kabul edilip Türkiye, Irak’ta olsaydı, Irak’ın durum böyle olmazdı. 1 Mart tezkeresi ilk anda geçseydi, Türkiye masada olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.