AKP’nin ‘Bankamatik memurları’ iş başında

Haber Merkezi

Mardin’in Artuklu Belediye’sinde AKP döneminde işe alınan 100’e yakın "bankamatik personeli" tespit edildi. Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Amak, İŞKUR üzerinden alınan kişilerin çalıştığını ve AKP’lilerin ise oturdukları yerden maaş aldıklarını tespit ettiklerini aktardı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti’ye geçen belediyede AKP dönemine ilişkin incelemeler sonucu ortaya çıkan usulsüzlüklerde AKP’li yönetimin 27-28 ve 29 Mart tarihlerinde milyonlarca TL değerinde harcama yaptığı tespit edildi. Son bir ayda belediyenin kasasında bulunan 30 milyonun harcandığı ve kasanın tamamen boşaltıldığı da ortaya çıkarken yapılan alımların ise kiralama, organizasyon, kırtasiye ve benzeri işler olduğu görüldü.

MAZBATA GEÇ VERİLMİŞTİ

İŞKUR üzerinden belediyede görevlendirilen personellerin kaymakamlık tarafından geri çağrılması nedeniyle belediyenin asli işlerinde aksamalar yaşanırken, belediyede çalışıyor görünen ancak yönetim değişmesine rağmen bugüne kadar belediyeye uğramayan onlarca personel olduğu tespit edildi. Ayrıca AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede’nin yanı sıra AKP İl Başkanı Vahap Alma ve AKP’li birçok yönecinin “bankamatik memuru” olarak belediyede işe alındığı tespit edildi.

MA’ya konuşan Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Amak, “Mazbatanın geç verilmesinin nedeni ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi. Belediyenin personel listelerinde olan personelin sahada olmadığını kaydeden Amak, “AKP’nin üst düzey yöneticilerinin kızları, oğulları, kardeşleri, eşleri, yeğenleri, kayınbiraderleri… Halkın içinden alınmış tek bir personel yok. Sahada çalışan tek bir personel yok ama AKP İl Başkanı Vahap Alma’nın şoförlüğünü yapan, korumalığını yapan, yeğeni ve kardeşi şu anda Artuklu Belediyesi’nde yaklaşık 15 aydır maaş almasına rağmen bir gün olsun belediyeye ayak basmış değil.” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin emeğe ve demokrasiye önem verdiklerini ifade eden Amak, “Yaptığımız incelemelerin sonucunda tespit ettiğimiz diğer usulsüzlüklerle ilgili de gerekli suç duyurularını yapacağız” dedi.

ÇÖP KAMYONUNU GERİ VERİN

Öte yandan Erzurum’un Karayazı Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kayyum döneminde belediyeye tahsis edilen ve 31 Mart sonrası belediyeden geri alınan çöp aracını bakanlıktan geri istedi.

Konuya dair konuşan Karayazı Belediye Eşbaşkanı Fuat Tutkun, "Her taraf çöp içerisindeyken, çöp kamyonuna ihtiyaç varken böylesi bir hamle halkı cezalandırmaktır. Buna rağmen halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Gerekirse çöpleri kendimiz toplarız" dedi. Tutkun, 2014 model damperli bir kamyonun ikinci el olarak Yozgat’ın Sorgun ilçesinden alındığını ifade etti. Kamyon için yapılan ihaleye tek bir firmanın katıldığını aktaran Tutkun, "KDV dahil 4 milyon 350 bin TL‘ye alım gerçekleşiyor. Fakat bu fiyatla şu anda daha yüksek modelde araçlar alınabiliyor. Yani verilen miktar ile şuan aracın bedeli arasında 2 milyon 800 bin ila 3 milyon TL arasında bir fark görüyoruz" diye konuştu.