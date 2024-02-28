AKP’nin başarısızlığı Bakanlık raporunda: Başarısızlığın itirafı

Bakanlığın 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık yol haritasında AKP’nin yetersizliğinin itirafı niteliğinde tespitlere yer verildi. Raporda işsizlik nedeniyle sosyal yardım gereksiniminin büyüdüğü, kadına şiddeti önlemede cezaların yetersiz olduğu belirtildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Seçim öncesi ardı arkası kesilmeyen vaatler veren, başarı hikayeleri yazan iktidarın maskesini bakanlık düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık yol haritasını içeren Stratejik Planı hazırlandı. Planda, dış faktörlerin bakanlığın faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bir bölüme de yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “PESTLE Analizi” başlığı altında paylaştığı veriler, Türkiye’deki siyasi iktidarın en temel alanlardaki başarısızlığının itirafı niteliğini taşıdı.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yayımlanan Stratejik Plan’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açtığı belirtildi. Öte yandan planda, ekonomik ve sosyokültürel alanlarındaki mevcut duruma yönelik değerlendirmeler de yer aldı. Bakanlık, AKP’nin ekonomi politikası nedeniyle enflasyondaki çarpıcı artışı da “Tespitler” arasında sıraladı. Enflasyon nedeniyle sosyal yardımların etkinliğinin azaldığını belirten bakanlık, Türkiye’de işsiz sayısındaki artışın sosyal yardım gereksinimini de artırdığını kaydetti. Planda ayrıca, sosyal yardımlar ile istihdam ilişkisinin güçlü olmadığı da ifade edildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Stratejik Planı’nda yer alan en çarpıcı bölüm ise kadınlara yönelik bölüm oldu, kadınların karar alma mekanizmalarında temsilinin düşük olduğunu itiraf eden bakanlık planda, “Kadına karşı şiddeti önlemede cezaların yetersiz olması. Kadına yönelik şiddet ve çocuk ihmal ve istismarına karşı duyarlılığın yetersiz kalması” tespitlerine de yer verdi.

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YOKSUL ÇOCUKLAR

Bakanlığın raporunda, ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı da paylaşıldı. Türkiye’deki ekonomik krizin boyutuna ayna tutan veriye göre, 2020 yılında 129 bin 422 olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısı, 2022’de 157 bin 248’e, 2023’te ise 170 bine yükseldi.