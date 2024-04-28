AKP’nin kindar nesil ajandası

MEB’in yeni müfredatı her yönüyle “siyasal İslam ideolojisi” içeriyor. Maarif Vakfı’nın, “İnsani dış politika anlayışı” ile çalıştığı gösterilirken Atatürk ve Alevilik düşmanı yazarlar, “Kültür ve medeniyete yön verenler” olarak geçiyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat taslağıyla ilgili hemen her yeni detay, tartışmaları daha da alevlendiriyor.

İktidarın, “Kindar ve dindar nesil” ajandasını ortaya koyan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredat programı, içeriği itibarıyla “Parti programı gibi” yorumlarına neden oluyor.

Müfredat taslak programında tercih edilen kelimeler de dikkati çekiyor. Buna göre, “Eğitim” yerine, “Maarif” kelimesinin tercih edildiği taslak programda sık sık, “tekâmül, belagat” ve “kamil insan” vurguları yapılıyor.

‘ASILSIZ ERMENİ İDDİALARI’

Hiçbir öğrencinin başladığı sistemle okulunu bitiremediği AKP iktidarlarındaki yedinci sistem değişikliğinin ayrıntıları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtiyor. Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak amacıyla 2016 yılında kurulan ancak kısa zamanda geniş yetki ve dev bütçe sağlanan Maarif Vakfı, “İnsani dış politika anlayışı çerçevesinde hareket eden kurum” olarak tanımlanıyor. Eski müfredatta, “Ermeni Sorunu” ya da “1915 Olayları” olarak adlandırılan tarihi olaylar yeni müfredatta, “Asılsız Pontus iddiaları” ve “Asılsız Ermeni iddiaları” ifadeleriyle anlatılıyor.

“Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler” dersinin öğretim programında yer alan isimler de tartışma yaratıyor. Gerici yazar Necip Fazıl Kısakürek’in yanı sıra solculara, “Şeytan topluluğu” diyen Sezai Karakoç ve Aleviliği, “Bozuk zihniyet” olarak tanımlayan Nurettin Topçu da “Medeniyete yön verenler” arasında. Programda, “Nurettin Topçu’nun kültür ve medeniyetimize sağladığı katkıların” anlatılması ve “Sanat tarihi, ahlak felsefesi ve İslam ahlakı alanlarında kendini yetiştiren, birikim ve tecrübeye sahip değerli düşünce ve fikir insanı olduğunun” vurgulanması isteniyor.

***

Küçük çocuklara eşarp

Müfredat taslak programa göre, okul öncesi eğitimdeki çocuklara eşarp takılabilecek. Küçük çocuklar drama etkinliklerinde, “Dramaya uygun materyal olması halinde” eşarp ya da peruk kullanabilecek. Çocukların, açık tanımı yapılmamış ve “Sivil toplum kuruluşu” olarak adlandırılan kuruluşların etkinliklerine katılmaları sağlanacak. Türkiye’de dernek ve vakıf altında faaliyet gösteren cemaatleri akıllara getiren, “Toplum Katılım Etkinlikleri” kapsamında, şu uygulamalar düzenlenecek:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve ailelerle işbirliği yaparak okulun fiziksel çevresinin iyileştirilmesine yönelik boyama, ağaçlandırma, bahçe düzenleme, sınıf içi ve sınıf dışı tamirat, atölye kurulumu, materyal onarımı gibi etkinlikler planlanmak.

Yerel yönetim veya sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa kermes, özel gün ve festivaller düzenlemek.

***

Laiklik karşıtlığına karşı mücadele edeceğiz

MEB’in tarafından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adı altında sunulan yeni müfredata karşı tepkiler sürüyor. SOL Feminist Hareket tarafından yapılan açıklamada, taslağının dayanağı olan yaklaşımla sunulan ders içeriklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini tamamen kaldırmayı hedeflediğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Aile reisinin hak ve sorumlulukları ile devlet yöneticilerinin hak ve sorumlulukları arasındaki bağ, fıtrat, mahremiyet, İslamiyet’te, İslam hukukunda nikâhın şartları, ayet ve hadisler ışığında ele alınıyor. Kadının çalışma hayatına girmesi, evlenme yaşının yükselmesi, çocukların ve aile büyüklerinin bakımında ‘aile dışı kurumların’ sayısının artışı ve boşanma bir sorun olarak tanımlanırken cinsiyet kimlikleri ‘fıtrat’a dayalı dini bir yaklaşımla anlatılıyor” denildi. Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “Fıtrat, aile diyerek şiddet yok sayılarak meşrulaştırılıyor. Kadınlar ‘geleneksel’ rollere hapsedilmek isteniyor. AKP iktidarı cinsiyetçiliği resmi eğitim politikası haline getirmek istiyor. Bu topyekûn saldırılara karşı feminist mücadelenin sesini her alandan yükselteceğiz.”

***

Bakanlardan müdahale

AKP iktidarlarında hemen her bakan, mevcut eğitim sistemini eleştirdi. Eğitim nitelik kaybına uğradı.

AKP’nin Milli Eğitim Bakanları ve eğitim sistemine yönelik sözleri şöyle sıralandı: