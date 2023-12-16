AKP’nin orduya müdahalesi sürüyor

Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenlerin kavga ettiği iddiası AKP-ordu arasındaki ilişki ağını tekrar gündeme getirdi. Yandaş Yeni Şafak, teğmenleri ‘cuntacı’ olmakla suçlarken uzmanlar ‘iktidarın orduya yeni dizaynı’ dedi.

Oğulcan AYDIN

AKP iktidarının ordu ile nasıl bir ilişki ağı içerisinde olduğu tartışılmaya devam ediyor. AKP döneminde ordu içerisine yerleştirilen Fethullahçı isimlerin 15 Temmuz sonrası ordudan tasfiye edilmesinin ardından boşalan kadrolar başka cemaatlerin yerleştirilmesiyle tekrar gündemde. Geçtiğimiz gün yandaş Yeni Şafak’ın “Teğmen cuntası” başlıklı haberinde, “Cuntacı Teğmenler, Atatürkçülük maskesiyle terör estirmeye başladı” ifadeleri dikkat çekti. Atatürkçü teğmenlerin namaz kılan, dindar teğmenleri darp ettiği ve bastırdığı gibi iddialara yer verilen haberde teğmenler cuntacılıkla suçlandı.

Akıllara Ergenekon ve Balyoz operasyonları gelirken BirGün’e konuşan uzmanlar, ordunun içerisinde cemaat kavgalarının olduğunu ve yeni bir Ergenekon-Balyoz sürecinin başlayabileceğinin bir habercisi olarak ifade edildi.

Tuzla Piyade Okulunda Atatürk rozeti takmayan ve posterini yırtan bir teğmen ile konuya tepki gösteren teğmenler arasında yaşanan arbedeyi geçtiğimiz ay Meclis gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Bu haber Ergenekon-Balyoz gibi davalarının bir benzeri ve sürecin başlangıcı. Mülakat sistemi kaldırılacak dendi, ancak silahlı kuvvetlerde mülakat devam ediyor. Bu da cemaatlerin ordunun içine girdiğinin kanıtı. İktidarın doyurucu bir açıklama yapmaması çok sakıncalı. Teğmenler arasındaki kavganın bir ardılı olarak düşünüyorum bu haberin pompalanmasını. Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi uydurma iddialarla itibarsızlaştırma operasyonu yapılarak ileride yapacaklarına kılıf aradıklarını düşünüyorum. Balyoz ve Ergenekon’a çok benzer bir süreç. O dönem Recep Tayyip Erdoğan bu davanın savcısıyım diyordu. FETÖ kumpasında beraberlerdi. Aynı senaryo yine oynadığına göre bir şey değişmemiş. FETÖ temizleniyor diyorlar ama aynı senaryolar ile başka tarikatlara yol açılıyor.” dedi.

TARİKATLAR VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Teğmenler bazında yaşananların ordunun üst kademesindeki yanlış dizime dayandığını ve amir konumuna gelenler arasındaki ikiliklerden kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emekli Tuğgeneral Oktay Bingöl, “Ordunun içerisinde tarikat ve cemaat varsa sağlıklı bir işleyişten nasıl söz edebiliriz. Bunların tasfiye edilmesi gerekmektedir. Başka kanattan emir alanlar var ordunun içerisinde. Bunun en net örneği olarak 15 Temmuz yaşandı. Emir komuta yapısındaki bozukluklar, zafiyet yaratıyor. Ordunun sivil-askeri ilişkileri demokratik ve çağdaş değil. Her şeyi Cumhurbaşkanına bağlamak sivil-askeri bağlamda iyi bir işleyiş anlamına gelmez. Bunlar bozuk bir otokrat sistemin sonucu” diye konuştu.

CEMAATLER FARKLI İLİŞKİLER AYNI

AKP’nin iktidarının kendine hareket alanı yarattığını ifade eden Emekli Koramiral Türker Ertürk şunları aktardı: ‘‘TSK tarafından öğrenci alımlarında bir cemaat tasfiye edildiyse, başka cemaatten adam alınıyor belli ki. Bütün cemaatler TSK içerisinde yer alıyorlar. Geçmişte iktidar FETÖ ile birlikteydi, ülke darbe arifesine geldi. Bunu yok saydılar. Şimdi akıllanmamışlar ki farklı cemaatlerle işbirliği yapıyorlar. Teğmenken bu sorunlar çıkıyorsa, gelecekte ne olur kestirmek güç. Silahlı kuvvetler siyasallaşmış durumda. Bu işe karışan teğmenler açığa alındı, bu haberle de ortalık bulandırılmak isteniyor. İktidar kendisine göre bir ordu dizayn etme peşinde.’’