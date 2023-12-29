AKP’nin plansızlığı şirketleri uçurdu: Garanti tutmadı, DHMİ 332.5 milyon TL ödedi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün mali hesaplarına yönelik Sayıştay denetimleri, iktidarın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun acı sonuçlarını açığa çıkardı. DHMİ’nin, gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle yalnızca iki havalimanı için şirketlere 332,5 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Sayıştay, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün mali hesaplarını mercek altına aldı. Denetimler, havalimanlarında bol keseden verilen yolcu garantilerin bütçede açtığı karadeliği bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle yalnızca iki havalimanı için DHMİ bütçesinden bir yılda çıkan para, 330 milyon TL’yi aştı.

DHMİ, 2022 yılında toplam 819 milyon 656 bin TL gidere imza attı. Toplam 819,6 milyon TL’lik giderin yüzde 40’ını, havalimanlarında gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle şirketlere ödenen para oluşturdu.

ESENBOĞA İÇİN 196,8 MİLYON TL

Sayıştay denetçileri, AKP iktidarında, “İktidara yakın sermaye gruplarını fonlama aracına dönüştüğü” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen havalimanlarındaki fiili yolcu sayıları ile garanti edilen yolcu sayılarını karşılaştırdı. Buna göre, Ankara Esenboğa Havalimanı’nı işleten şirkete, gerçekleşmeyen iş hat ve dış hat garanti yolcu sayısı nedeniyle 2022’de 196 milyon 800 bin TL ödeme yapıldı.

ZAFER İŞLETMECİNİN

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle tartışılan ve iktidarın plansızlığının sembolü haline gelen Zafer Havalimanı’nı işleten şirkete 2022 yılında ödenen para da belli oldu. Tutmayan yolcu garantileri nedeniyle Zafer Havalimanı’nın işletmecisine ödenen para, 135 milyon 737 bin TL olarak kaydedildi.