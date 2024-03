AKP’nin sarsılan kalesi düşecek mi?

2019’da sadece 10 bin oyluk fark ile iktidarın elinde kalan Balıkesir’de nefesler bir kez daha tutuldu. Kentte bir kez daha kıyasıya bir yarış yaşanıyor ama bu kez hava muhalefetten yana esiyor. Sandıktan çıkan sonuç, 31 Mart akşamı tüm Türkiye’yi ilgilendirecek.

Uğur KOÇ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin, Türkiye'nin siyasi geleceği için kritik bir eşik olduğu malum. Özellikle Bursa, Balıkesir ve Manisa’da kent yönetiminin el değiştirme ihtimali, Pazar günü kurulacak sandığa yerel seçim olmanın ötesinde bir anlam yüklüyor. Çünkü buradan çıkacak sonuç, ülkenin ekonomik kriz yükü altında geçireceği önümüzdeki birkaç yılı da şekillendirecek.

DAĞINIK RÜZGAR

Bu kritik üç il arasında yer alan Balıkesir'de muhalefet rüzgarları esiyor. Ancak bu kez dağınık bir rüzgar söz konusu.

Balıkesir'de mevcut Belediye Başkanı AKP'li Yücel Yılmaz, yeniden aday gösterildi. Yılmaz, 2019 seçimlerinde %48,5 oy alarak seçimi kazanmıştı. Ancak bu kez karşısında, bir önceki seçime göre daha güçlü bir “favori aday” ve kendi sahasında bir bölünme var. Fakat Ahmet Akın’ın yer aldığı muhalefet sahası da tek seçenekli değil.

Ahmet Akın, Balıkesir'de halkın içinden gelen, sevilen ve güvenilen bir isim. Milletvekili olarak yaptığı çalışmalarla ve halkla kurduğu yakın diyalogla dikkat çeken Akın, CHP'nin örgütsel gücünü de arkasına alarak iddialı bir kampanya yürütüyor. Tabii bir de 2019’daki krizli ‘adaylaşma süreci’ de Akın’a bu yolculukta hak etmişlik özelliği de katıyor.

Burada Akın’ı destekleyen bir başka faktör ise 2019 seçim sonuçlarının kendisi. 800 bin seçmenin oy kullandığı kentte, AKP adayı Yücel Yılmaz ile o dönem İYİ Parti’den aday olan İsmail Ok’un arasında yüzde 1 bile etmeyen 10 bin oyluk bir fark ortaya çıkmıştı.

ÇEKİŞMENİN ADRESİ BALIKESİR

Anketlere ve saha çalışmalarına bakıldığında, Balıkesir'de yarış bu kez de son derece çekişmeli geçeceğe benziyor.

Seçim kampanyasında öne çıkan en önemli mesele ise, ekonomik kriz ve yaşam maliyetindeki artış. Bu durum, hali hazırda iktidarda olan AKP’nin yönetim anlayışını sorgulatıyor. Hemen birkaç ay gerimizde kalan mayıs seçimleri sürecinde iktidarın meydanlardaki vaatlerini ne kadar yerine getirebildiği herkesin malumu çünkü.

Öte yandan kent için kritik olan bir başka konu da çevre politikaları. Bir yanı Marmara’ya bir yanı ise Ege’ye bakan bu şehirde nereye gözünüzü çevirseniz ayrı bir doğal güzellikle karşılaşabiliyorsunuz ama iktidar ise bu şehre baktığında sadece ‘rant’ görüyor. Ahmet Akın ise, bu anlayışa karşı vadettiği çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma odaklı projeleriyle dikkat çekiyor.

SAHADA İKTİDAR TEHDİTLERİ

Politik arenada bunlar yaşanırken sahada ise ilginç durumların adresi haline geldi Balıkesir. CHP’li Ahmet Akın’ın karşısına aynı isimle bir ‘tavşan aday’ daha çıkarılırken projeleri ise AKP tarafından kopyalanarak halka anlatılmaya başlandı. Sahada olanlar böyle trajikomik durumlarla sınırlı değil ancak.

Yerel kaynakların BirGün’e verdiği bilgilere göre iktidar, belediye gücü eliyle rakiplerine karşı avantaj yakalamaya çalışıyor. Tüm imkanlar, Yücel Yılmaz için seferber edilmiş durumda. Elbette harcanan halkın paraları. Esnafla ise ‘tarafınızı seçin’ ve ‘seçimden sonra görüşürüz’ minvalinde kaçamak tehditkar konuşmaların yapıldığı da iddialar arasında.

Balıkesir'deki yerel seçimlerin sonucu, sadece bu il için değil, Türkiye'nin genel siyasi atmosferi açısından da önemli bir gösterge olacak. Muhalefet partilerinin, Balıkesir gibi büyükşehirlerde iktidara gelmesi, 2028'de yapılacak genel seçimler öncesinde önemli bir moral motivasyon sağlayabilir ve AKP'nin iktidarının sarsıldığının bir işareti olarak yorumlanabilir.

∗∗∗

"DOĞANIN DA BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın ile, kentin Bandırma ilçesinde buluştuk. Akın, seçim çalışmalarının yoğunluğu ile güne devam ederken BirGün’ün sorularını da yanıtladı.

Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Sahadaki durum nedir? Anketler ne diyor? iz Balıkesir'de 31 Mart'ta nasıl bir değişim ve dönüşüm olacağını tahmin ediyorsunuz?

Ahmet Akın: Balıkesir'de şöyle bir durum var: Ben 10 yıldan fazla milletvekilliği yaptım. Bu süreçte hep vatandaşın içindeydik, hiç ayrılmadan mahallelerimizin tamamını dolaştım. Hepsine gittik geldik, hep vatandaşın içinde olduk. Bu süreçte hiç ayrımcılık yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, "Hangi partidensin?" diye sormadan, sadece "Size nasıl yardımcı olabilirim?" anlayışıyla çalıştım.

Balıkesir'e başladığım günden beri "Balıkesir benim ailem" diyorum ve tek isteğim, arzum bu ailenin hayırlı evladı olabilmek. Onun için çalışıyoruz. Tabii 2019'da aday ilan edilmiştim, 40 günden fazla bir süre sonra adaylığım geri çekildi. Bu, vatandaş üzerinde büyük bir beklenti ve üzüntü yaratmıştı. Hakikaten kazanmaya giderken seçimi kaybedip resmen elimizde AK Parti'ye teslim etmiş olduk. Şimdi o 5 yılı bekleyen vatandaşlarımız Balıkesir genelinde bir Kuvayi Milliye İttifakı oluşturdular. Benim çağrım da hep bu yöndeydi.

Bizim elimizdeki anketlerde öndeyiz. Tabii şöyle bir durum var: Balıkesir seçimi 24 saat, uzun bir süre. Bu süreçte çok adayla gidiyoruz. Geçen dönem ittifakla gittik. Şimdi ise ittifakımız yok, herkesin adayı var. Onun için bu süreçte doğal ittifakı vatandaşla kurduk ve bu kurulan Kuvayi Milliye doğal ittifakı anketlerde gözüküyor. Anketlerde şu anda, yani azımsanmayacak derecede öndeyiz.

Sandık güvenliği konusunda Balıkesir'de herhangi bir problem var mı?

Benim en büyük çağrım vatandaşın sandığa gitmesi. Kesinlikle. Sandığa gitmek bir vatan borcu, hepimiz için. Onun için "Küstüm, ettim" falan bunlara bakmadan bütün hemşehrilerimi ben hep davet ediyorum sandığa. Buradan da davet edelim aracılığınızla. Ve sandıklara gönüllü olmaya da davet ediyorum. Yaklaşık 15.000 kişilik bir takım çalışmamız var şu anda. Şu anda 7000 kişiyi geçtik ama bunu çoğaltmamız lazım. Avukatlarımızın işin içinde olması lazım.

Neden diyorum? Sandıklar güvende. Önemli olan sandığa gitsinler ama yani şu andaki yönetimin ortaya koyduğu karalama, iftira, efendim alavere dalavere, yalan dolan bitmek bilmiyor. En son biliyorsunuz bir de "Ahmet Akın çıkartmaları" çıktı.

Ahmet Akın-Arbil Akın | Fotoğraf: Deniz Yavuz

Evet, yani projeleriniz kopyalanıyor mu?

Ahmet Akın: Ya böyle bir şey olamaz! Projeler birebir kopya, ismi bile aynı. Ben "Şehrin iki yakasını birleştireceğim" diyorum, aynısını söylüyorlar. Yani bu "Ahmet Akın çıkartmaları" bu erdemli bir davranış değil. Yani baktığınız zaman yiğitçe, mertçe bir davranış değil. Ve bu aslında Balıkesirli 1.300.000 hemşerimin aklıyla alay etmek anlamına geliyor, baktığınız zaman. Ve bu kabul edilecek bir şey değil. E bakıyoruz, projeler de 5 yıldır yapılması gereken projeler. Şimdi biz söyleyince akıllarına geldi ama millet yemiyor yani onu. Çünkü biz onu bayağıdır büyük bir lansmanda duyurduk, her platformda, her mitingde de söylüyorum. Onun için sorun yok, inşallah 8 gün sonra ipi göğüsleyeceğiz.

Esas önemsediğim sorulardan bir tanesi şu: Balıkesir hem turizm konusunda hem tarım ve hayvancılık konusunda aslında çok önde olması gereken bir şehir. İktidarın hem tarıma, doğaya karşı saldırılarını nasıl karşılayacaksınız?

Hep söyledim, bir daha söyleyeyim: Biz önce insan diyoruz. Bize göre önce insan, sonra çevre. Yani önce insan, doğa, çevre ve maden. Bu döngüde olmalı. İnsan sağlığına zararına olan hiçbir şeyin altına ben imza atmam. Ve şunu da söylüyorum, efendim vatandaşımızın şunu bilmesi lazım: Bir belediye başkanı sadece insanların değil, yani canlıların da ve doğanın da belediye başkanı. Türkiye'de bunu ispat edeceğim, göreceksiniz. Kaz Dağlarımız, işte Karacabey'deki, Dursunbey'deki Alaçam Dağlarımız, Erdek Körfezimiz'deki Kapıdağ Yarımadamız, bunlar cennet bölgeleri. Buralarda betonlaşma diye bir şey olmayacak. Tabii bunların yanında maden şirketleri de çok. Maden şirketi var Balıkesir'de dediğiniz çok doğru. Yani inanılmaz derecede. Çünkü yeraltı zenginlikleri bakımından çok zenginiz. Ama yani baktığınız zaman bizim doğamız her şeyin ötesinde güzel. Evet, ihtiyaca göre planlamayla ve doğaya zarar vermeden. Vahşi madenciliğin "v"sini zaten Balıkesir'de yaptırmam, söyleyeyim.

Peki kıyılardaki yapılaşma konusu... Şimdi 15 yıllık süreçte yanlış hatırlamıyorsam bir imar barışı da çıkardılar. Buradaki kıyılarda da çok geniş ölçekli yapılaşmalar oldu geçtiğimiz dönemde. Bunlara karşı bir planınız, projeniz var mı? Kıyıdaki yapılaşmaya karşı ne yapacaksınız?

Balıkesir'de biz Türkiye'de unutulan bir şeyi başlatacağız: Planlamayı. Planlaması olmayan her işin sonunda zarar var, her işin sonunda israf var. Onun için hemen bir Balıkesir Planlama Ajansı'nı kuruyoruz. Onun ardından sürdürülebilir toplumsal projelerle, yani toplumsal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, bunları eş güdümlü götüreceğiz. Yani kalkınmak için, kalkınırken sadece bina yapmakla kalkınma olmuyor ki. Yani doğaya karşı değil, doğayla yan yana, kol kola, kucak kucağa yapmak lazım her türlü planı. Doğaya karşı yaptığınız her şey özüne dönüyor. Bu coğrafyanın yeşillikleri, doğal alanları… Onlar da bana emanet. Onu da söyledim, inanın bunu yüreklilikle söylüyorum. Büyük bir inançla söylüyorum ki sadece insanların değil, doğanın da belediye başkanı olacağım.