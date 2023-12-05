AKP’nin taşra üniversiteleri

AKP’nin arka bahçesi taşra üniversitelerini kaleme alan Tuğba Tekerek, “Taşrada üniversite olmaz demiyorum. Ama öğrencilerin hayalleriyle oynanıyor ve devasa bir kamu kaynağı heba ediliyor”

Eda Köprü YILMAYAN

Gazeteci Tuğba Tekerek ‘Taşra Üniversiteleri’ kitabıyla 47. Sedat Simavi Ödülleri'nde, sosyal bilimler dalında övgüye değer bulundu. Tekerek kitabında üniversitelerin AKP’nin arka bahçesi haline nasıl geldiğini sekiz yıllık bir saha çalışmasıyla ortaya koyuyor.

TAŞRA ÜNİVERSİTELERİ

Tuğba Tekerek

İletişim Yayınları, 2023

2006-2008 yılları arasında “her ile bir üniversite” hedefiyle yola çıkan iktidar bırakın nitelikli eğitim vermeyi Tekerek’in de çalışmasında dikkat çektiği gibi Türkiye’nin köklü üniversitelerini taşralaştırmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 18-22 yaş arasındaki gençlerin %44’ü bir yükseköğretim programına kayıtlı, yani neredeyse her iki gençten biri üniversiteli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Alman Başkanı Merkel’e üniversiteli genç sayımızla övünürken ülkenin ücra yerlerinde okumaya çalışan çocuklar bölüm uzmanı olmayan eğitimcilerden hatta bazen lise öğretmenlerinden ders alıyor. Giresun Üniversitesi’nde moda tasarımı okuyan öğrenciler kumaş görmeden mezun oluyor. Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bu alanda eğitim almış tek bir akademisyen dahi yok! Örnekler bununla da sınırlı değil.

Bazı öğrenciler yüksek not almak için sınavda her şeyi dine bağladıklarını anlatıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yapılan uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumlarının düzenleme kurulunda il müftüsü bulunuyor. Bu da akademik etkinlikleri düzenleyenler arasında akademiyle hiçbir ilgisi olmayan din görevlilerinin yer aldığının göstergesi. AKP taşra üniversitelerinde kadroya aldığı öğretim üyeleriyle kendine AKP’li profesörler ordusu yaratırken kitabın ilk basımının yapıldığı günden bugüne eğitimdeki veriler durumun vahametini gözler önüne seriyor. Biz de Tekerek’le kitabından yola çıkarak taşra üniversitelerini ve yerelden merkeze doğru tüm üniversite sisteminin içinin nasıl boşaltıldığını konuştuk.

Tuğba Tekerek

Taşralaşmayla neyi kastediyorsunuz? Üniversitelerin taşralaşması ne demek?

Taşrayı bir küçümseme ifadesi olarak kullanmıyorum. Taşra ile kastettiğim küçük şehirler ve bu küçük şehirler genellikle üniversite açılması için uygun olmayan yerler. Hoca bulmak kolay değil ya da bir üniversite öğrencisinin kendisini besleyebilmesi için tiyatroya, sinemaya gidebileceği yerler yok. Stajını yapabileceği, sektörle bağlantı kurabileceği yerler yok. Niteliksiz eğitimin olduğu, araştırmaların yapılamadığı yerler. Üniversitelerin taşralaşmasıyla bu niteliksizleşmenin ülke çapına yayılmasını kast ediyorum.

Saha çalışması yaptınız, üniversitelere gidip akademisyenlerle, öğrencilerle görüştünüz. Bu çalışmayı yaparken yola çıkış amacınız neydi? Ne tür sonuçlar elde ettiniz?

Kitap fikri ilk olarak gazetede çalışırken başka bir haber vesilesiyle Anadolu’daki akademisyenleri aradığımda oluştu. İstanbul ve Ankara’da yaşananlardan farklı şeyler duydum. Başta üç aylık bir araştırma ve beş yazılık bir yazı dizisi planlamıştım ama içine girdikçe bunun önemli bir alan olduğunu, dallanıp budaklandığını gördüm. Bu süreçte en çok şaşırdığım anlardan biri; fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan bir öğrenci, fizik dersine ilkokuldan bir hocanın geldiğini söylemesiydi. Anadolu’daki üniversitelerde ne oluyor diye bakmak istedim ama Türkiye’de üniversite sisteminin can çekişmekte olduğunu, kritik olan bir şeyi kaybetmek üzere olduğumuzu, üniversitelerin siyasi motivasyonlarla yürütüldüğünü gördüm.

Gazetemizde geçen hafta yayımlanan Mustafa Kömüş imzalı haberde YÖK için aslında okur yazar olmanın yettiğini görüyoruz. Yani Türk Dili Edebiyatı bölümüne eksi 7,5 netle ya da biyoloji bölümüne eksi 3 netle öğrenci alınabiliyor. Bu sizi şaşırtan bir şey olmasa gerek.

Birgün Gazetesi’ndeki iki meslektaşımı, Mustafa Kömüş ve Mehmet Bildircin’i selamlamak isterim. Kitabımı yazarken onların yaptığı haberlerden çok faydalandım. Bu iki insan yıllardır eğitim haberi yapıyor ve bu konuda bir bilgi havuzu oluşturuyorlar. Bazı alanlarda eğitimin ne kadar boş olduğunu kâğıt üzerinde görüyordum. Bir akademisyen “Biz ders anlatıyor gibi yapıyoruz fakat öğrenci ders dinliyor gibi bile yapmıyor” demişti. Hocalar öğrenciye okuması için makale verdiklerini veya kitap önerdiklerini söylüyor. Öğrencilerin eskiden okumayınca mahcup olduklarını ama artık mahcubiyet de duymadıklarını ifade ediyorlar. Bilmenin, okumanın, öğrenmenin bu kadar değersizleştiği bir öğretim sisteminden bahsediyoruz. Şaşırdığım şeylerden biri de üniversite kampüslerinde pek çok erkek öğrencinin defter, kitap taşımadığını görüyorsunuz. Bir öğrenci “Dört yıl okudum ama defterim, kalemim olmadı” demişti. Dolayısıyla eksi 7,5 her şeyin ne kadar kâğıt üstünde olduğunu gösteren bir örnek. Yıl yıl da bu eksi netler artıyor.

“DEVASA BİR KAMU KAYNAĞI HEBA EDİLİYOR”

Sizce taşrada üniversite olmamalı mı?

Taşrada üniversite olmaz diye toptan kestirip atmıyorum. Taşrada üniversiteler bugünkü haliyle de bazı gençlerin meslek sahibi olmasına imkân sağlıyorlar. Özellikle yoksul öğrencilerin, muhafazakâr ailelerdeki kız öğrencilerin farklı bir ortama girmesine imkân sağlıyorlar. Eğitimin demokratikleşmesini, herkesin iyi eğitim almasını elbette isterim. Ama burada öğrencilerin hayalleriyle oynanıyor ve devasa bir kamu kaynağı heba ediliyor. Elbette Giresun’daki bir öğrenci de moda tasarımı okusun ama o bölümü doğru dürüst hocalarla okumayacaksa ya da kumaş bulamayacaksa o zaman aldığı eğitim değil! Tüm gençler iyi bir eğitim almayı hak ediyor. Fakat bu yaklaşım sistemi çürütüyor.

“AMAÇLARI GENÇLERİ KONTROL ALTINA ALMAK”

Taşradaki üniversitelerin aslında oradaki çıkar gruplarına ekonomik anlamda yaradığını görüyoruz. Bu kadar çok üniversite açılmasının, her ilde, ilçede üniversite olmasının sebebi neydi? AKP neyi dönüştürmeyi hedefliyordu?

Oralarda ekonomik anlamda bir hareketlilik sağlamak ve oradaki ilişkilere önemli bir kaynak aktarım merkezi eklemek. İhaleler veriliyor ya da insanlara iş kapısı da oluyor. Örneğin üniversiteye temizlikçi alınacağı zaman Giresun Üniversitesi’nde tören yapılıyor, rektör açılış konuşması yapıyor. Kurayla temizlikçi adayları seçiliyor ve mülakat yapılıyor. Bunu başarmışlar diyebiliriz. Amaçları dindar ve milliyetçi gençler yetiştirmek ya da en azından gençleri kontrol altına almak. AKP gençlerin başka dünyalara uzanmalarını ve örgütlenmelerini engelliyor.

Peki bu okullardaki akademisyenlerin durumu nedir?

AKP aleyhine bir tweet atmışsanız araştırma görevlisi kadrosuna girmeniz çok zor ya da kadın meselesi, Ermeni veya Kürt meselesini çalışıyorsanız hak etmiş olduğunuz doçentlik ünvanını almanız son derece problemli olabilir. Bu durum bizi akademisyenlerin özgürce davranamadığı, AKP rahatsız olur mu diye düşündüğünüz bir şeye götürüyor. Akademisyenler özgür olmalı, özgürce araştırma yapabilmeli ama bunun olmadığı bir üniversite ortamından söz ediyoruz. Bu akademisyenler arasında yurtiçi ve yurtdışında iyi eğitim görmüş akademisyenler de var. Onlar yer yer eğitimin niteliğini yukarıya çekiyorlar ama alanları çok sınırlı. AKP çizgisindeki yöneticilerin altında çalışmak zorunda kalıyorlar.

İLAHİYATÇI REKTÖRLER

Araştırmanızda sınıfların kapatılıp mescit yapıldığını ya da kütüphanenin camiden çok sonra yapıldığını görüyoruz. Taşra kampüslerinde din mekanizması nasıl işliyor?

İnsanlar dindar olabilirler, günlük mesaileri içinde namazlarını kılmak isteyebilirler. Herhangi bir şey söylememiz söz konusu olamaz. Ama Batman’da öğrenci ve hoca sayısından fazla büyük bir cami yapıldı. Kahramanmaraş’ta Türkiye’nin üçüncü büyük camisi bir üniversite kampüsüne yapıldı. Bu camiler de sadece namaz kılınan yerler değil, konferans salonu, kütüphaneleri de olan yerler buralar. Yani bu durum bir üniversitedeki en büyük konferansın caminin içinde yapılacağını gösteriyor. Örneğin Uludağ Üniversitesi’nde konferans salonu böyle. İlahiyatçı hocalar diğer fakültelerde öğretim üyesi oluyorlar. Rektörlerin yedide biri ilahiyatçılardan oluşuyor. Müfredatı, eğitimi, kampüsü dindar nesiller için kurguluyorlar. Dersim alevi şehri, camiye gitmiyorlar. Bu kampüslerde dindar olmayan akademisyenlerin, öğrencilerin kendilerini rahat hissetmesi çok mümkün değil. Bazı üniversitelerde ramazan ayında yemekhane kapatılıyor.

"Kemalizm virüstür. Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" diyen Selman Öğüt İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?

Türkiye’de rektör seçimlerinde siyasilerin çıkarlarını koruyan ya da onların bakışını üniversiteye yansıtan şekilde davranıyorlar. Siyasete çok bağlılar ve maalesef bu insanlar rektörlük niteliklerine de haiz değiller. Üzücü.