AKP’nin YRP’ye yönelik hazımsızlığı sürüyor

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlere tek başına giren Yeniden Refah Partisi ile AKP arasındaki gerginlik devam ediyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın fotoğrafını kullanarak, "Bu adam sayesinde Üsküdar sahilde bira içilebilecek" paylaşımı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral ise paylaşımı alıntılayarak Fatih Erbakan'a yönelik, "İplerin kimin eline geçti de sen bu hale düştün. Yazık, kimleri sevindirdiğine dön de bir bak! Birazcık babanın oğlu olsaydın, sende ondan da eser yok…" ifadelerini kullandı.

Oktay Saral'a yanıt, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Fatih Erbakan'a "İplerin kimin eline geçti de sen bu hale düştün?" diyen Oktay Saral'a tepki gösterdi.

Güner, "Öz eleştiri yapmak yerine Yeniden Refah Partisi'ne ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a trol ordularınızla saldırmayı doğru bildiğiniz için bu sonuçları aldınız" ifadelerini kullandı.

Saral, bu atışmanın devamında da Melih Güner ile tartışmasına devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı bayram kutlaması için aramamasını “12.Cumhurbaşkanımız (Erdoğan), 13. Cumhurbaşkanımız (Fatih Erbakan) ile görüşmemiştir” ifadeleriyle eleştirdi.

Saral da buna karşılık, “Siyasi tecrübeleri yaşları gibi ‘toy’ olan kişiler bilmeyebilir pek tabii; büyüklerinizin bu durumlar için kullandığı bir söz var: Aç tavuk kendini darı ambarında sanır” dedi.