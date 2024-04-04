AKP’ye kabul, CHP’ye ret

Seçimi hazmedemeyen iktidar ve yandaşlar itiraz furyası başlattı. Gaziosmanpaşa Belediye’sinin CHP’li Başkanı Bahçetepe, “Hakkımızı yedirmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

İktidar ve yandaşlar kaybettiği belediyelere mazbatayı vermemek için itirazlarını sürdürürken CHP’lilerin itirazları ise reddediliyor. İstanbul’da CHP’nin kazandığı Beykoz ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Mahir Taştan’ın mazbatası verilmedi. Taştan, “mazbatam verilene kadar buradan ayrılmıyorum” diyerek Beykoz İlçe Seçim Kurulu önündeki bekleyişini sürdürüyor. İstanbul’da AKP’nin kaybettiği bir başka ilçe belediyesi de Bayrampaşa’da AKP ve MHP’lilerin itirazının ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AKP’nin kazandığı Pendik’te CHP’li aday Süleyman Tarık Balyalı oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Balyalı, 8 bin daha az oy aldığı seçimlerle ilgili geçersiz oy sayısının 13 binin üzerinde olduğunu ve tutarsızlık olduğunu iddia etti. Seçimi AKP’nin kazandığı Ümraniye’de de CHP’lilerin itirazı reddedildi.

Kütahya da itiraza sahne olan illerden. CHP adayı Eyüp Kahveci 602 oy farkla belediye başkanı oldu. Ancak MHP seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Ordu’da AKP adayı Hilmi Güler yüzde 40,07 oy alarak 16 bin 138 farkla birinci parti oldu. İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, sandıklarda usulsüzlük yapıldığını belirterek sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı. Kütahya'nın Emet ilçesinde MHP'li Mustafa Koca AKP adayı Ali Ceyhan’dan 22 oy fazla kazanarak seçimleri kazandı. AKP'li yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Bolu’nun Gerede ilçesi aynı aileden iki adayın seçim yarışına sahne oldu. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar, AKP adayı amcası Mustafa Allar’a 73 oy farkla yenildi. Akif Allar karara itiraz edeceklerini duyurdu. Kocaeli’nin Körfez ve Kandıra ilçesindeki sonuçlar da tartışmalara sebep oldu. Körfez'de AKP adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti ancak İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti.

DEM Parti'nin Urfa'da ilçe belediyesini kazandığı Hilvan'da da seçimin yenilenmesi kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi'nin AKP'den aldığı Urfa'da, Hilvan ilçesindeki seçimleri de DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazanmıştı. DEM Parti Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı Kenan Karahancı da kentte seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı.

YSK'nın açıkladığı takvime göre ilçe seçim kurullarında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz etmek için son tarih 2 Nisan'dı. İtirazların bugün içinde ilçe seçim kurullarında karara bağlanması gerekiyor. İlçe seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz etmek için son gün yarın. İl seçim kurulları bu itirazları da 7 Nisan’a kadar karar bağlamak zorunda.

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HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ

AKP’nin itiraz başvurusu sonrası İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesinde oylar yeniden sayıldı. Seçimleri 900’e yakın oy farkı ile kazanan CHP’nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, şunları söyledi:

Hakan Bahçetepe

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

"1 ve 3. Seçim kurulu ‘oylar sayılsın’ kararı verdi. 2. kurul reddetti ancak bir saat sonra kararını değiştirdi ve ‘sayılsın’ dedi. 3 seçim kurulu sayılsın kararı verdi. İl seçim kurulunda da oylar sayılsın kararı verildi. Toplada bin 36 sandık var. Sayım sonuçları da bizim aldığımız oylarda artış var. Seçim kurulunda avukatımız, vekillerimiz, ilçe başkanımız ve gözlemcimiz var. Ben başka yerden arkadaşlarla süreci takip ediyoruz. Herhangi bir sorun yok, sandıklara sahip çıkıyoruz. Pazar akşamından beri nöbet tutuyoruz. Sayım bitene kadar bırakmayacağız. Gaziosmanpaşa’da 5 yıl boyunca ilçe başkanlığı yaptım. Arkadaşlarımızla beraber 5 yıldır sahadayız, sokaktayız. Gaziosmanpaşa’da ki mesele AKP, CHP meselesi değil. Yönetsel anlamda buranın uzun yıllardır bir hizmet alamama sorunu var. Halkın iradesine sahip çıkacağız. Hak yemedik, hakkımızı da yedirmeyeceğiz." Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni bastığı ve personeli tehdit ettiği yönünde yandaş medyada hedef gösterilen Bahçetepe, iddialara ilişkin şunları söyledi: "Belediyenin grup odasını ziyaret etmeden önce bir müdürlüğümüzü ziyaret ettim. Orada sohbet ettik, süreçle ilgili bilgi aldım ve kendisine teşekkür ettim. Tam çıkarken bir belediye başkan yardımcısı odayı bastı. Masaya yumruk attı. ‘Buraya giremezsiniz, çıkın, defolun’ dedi ve parmak salladı. Suç duyurusunda bulunacağım."