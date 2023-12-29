AKP’yi ne kriz ne genelge durduruyor

Bu yılın tamamı için ayrılan 938 milyon TL’lik temsil-tanıtma ödeneği henüz kasım ayında aşıldı ve 1,2 milyar TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı 17 Temmuz'da yayımladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin etkisizliği, kamu idarelerinin hemen her harcaması ile gözler önüne serildi.Genelgenin yürürlük tarihinin sona ermesine 30 gün kala kamu idarelerinin toplam organizasyon ve tanıtım giderinin 1 milyar TL'yi aştığı belirlendi.

Bakan Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına genelge göndermişti. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunulmuştu. Genelge ile kamu kurumlarından temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istenmişti.

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomik kriz ile Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne karşın kamunun, 2023 yılı için ayrılan temsil ödeneğini aştığı tespit edildi. 2023 yılı için 938 milyon 980 bin TL olarak belirlenen kamunun temsil ve tanıtma giderine rağmen, toplam harcama 1 milyar 191 milyon 567 bin TL’ye ulaştı. Kamunun toplam 1,1 milyar TL’lik temsil ve tanıtma giderinin 563 milyon 847 bin TL’si, “Temsil ve ağırlama”, 627 milyon 720 bin TL’si ise “Toplantı ve organizasyon” için kullanıldı.

GENELGE DURDURAMADI

Kamunun temsil ve tanıtma giderinde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yayımladığı temmuz ayı itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. Kamunun ocak ayında 13,9 milyon TL, şubat ayında 42 milyon TL, mart ayında 64,3 milyon TL olan temsil ve tanıtma gideri, nisan-kasım döneminde ise sırasıyla şöyle gerçekleşti:

Nisan: 193,4 milyon TL

Mayıs: 146,8 milyon TL

Haziran: 29,5 milyon TL

Temmuz: 30,6 milyon TL

Ağustos: 270,2 milyon TL

Eylül: 49,9 milyon TL

Ekim: 234 milyon TL

Kasım: 116,3 milyon TL

2023 bütçesinde temsil ve tanıtma için ayrılan 938 milyon 980 bin TL’yi henüz kasım ayında aşan kamunun ödenek üstü harcaması ise 252 milyon 587 bin TL oldu. Temsil ve tanıtma kaleminden yapılan ödenek üstü harcamanın aralık ayında ise 400 milyon TL’ye yaklaşacağı hesaplandı.