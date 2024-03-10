Akrabasını öldürüp, canlı yayın yaptı: "Namusumuzu temizledim"

Samsun'da bir kişi akrabasını tabancayla vurarak öldürdükten sonra sosyal medyada canlı yayın yaptı. Akrabası Bahri Sezgin'i vuran Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin, akrabası Ekrem S. tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü.

Jandarmaya teslim olmaya gittiği sırada sosyal medyadan canlı yayın yapan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

İddiaya göre Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

Olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olmaya giden Ekrem S., sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.