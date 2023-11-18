Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk abisini bıçakladı

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı abisini bıçakladı. Sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede basın mensuplarına konuşan çocuk, “Canım istedi, kafam esti bıçakladım” dedi.

Aksaray'da 14 yaşındaki Y.A. isimli çocuk 19 yaşındaki abisi Furkan Mert A'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Mert A. ile kardeşi Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Y.A. bıçakla abisi Furkan Mert A.'yı kolundan bıçakladı.

Ailedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan Mert A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, abisini bıçaklayan çocuk olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Y. A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının “Kardeşini neden bıçakladın?” sorusuna, “Canım istedi ondan bıçakladım. Aynen öyle kafam esti ondan bıçakladım. Bu da sizi hiç alakadar etmez” dedi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.