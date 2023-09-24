Aksaray'da bir evde yangın çıktı: 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aksaray'da Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Aksaray'da Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında bir çocuk öldü.

DHA'nın haberine göre; Büyük Bölcek Mahallesi 2004. Sokak’ta bulunan müstakil evde uyudukları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla evi sardı, ancak anne ve baba, yangın nedeniyle kızlarının odasına giremedi.

Çift, evi boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KANEPENİN ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yangın sonrası tamamen yanmış olan odaya girdiklerinde, Cihan’ın cansız bedenini kanepenin altında buldu. Olayın ardından anne ve baba büyük bir üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Cihan’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.