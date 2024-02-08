Aksaray'da bir kişi odunlukta ölü bulundu
Aksaray'da odun kesmeye giden 79 yaşındaki Hüsnü Aktaş evinin bahçesinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Aksaray'da bir kişi evinin bahçesindeki odunlukta ölü bulundu.
Ereğlikapı Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Hüsnü Aktaş'ı (79), yakınları bahçedeki odunlukta yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aktaş'ın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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