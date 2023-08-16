Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 13 yaralı

Aksaray'da, saat 08.00 sıralarında, kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile tekstil işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışma sonucu 13 işçi yaralandı.

Aksaray'da, işçileri taşıyan midibüs ile minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Bünyamin Aydın (39) yönetimindeki minibüs ile tekstil işçilerini taşıyan Celalettin Karakülah yönetimindeki midibüs çarpıştı.

Kazada Dede Yalçın, Cemil Gevenç, Zekeriya Kaymaz, Turhan Yıldız, Kasım Candan, Hazret Kırlı, Erdal Ergin, Harun Uğur Çelik, Muhammed Emin Balkış, Hacı Yaka, Yunus Emre Gönen, Umut Öztürk ve Volkan Keskin yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.