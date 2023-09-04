Aksaray’ı sel vurdu: 1 ölü, 2 kayıp, 7 yaralı

Aksaray’da şiddetli yağış sele neden oldu. Akaryakıt istasyonunun sular altında kaldığı, araçların sulara gömüldüğü sel afetinde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ekipler 13 vatandaşı da kurtardı.

Aksaray’da şiddetli yağış sele neden oldu. Akaryakıt istasyonunun sular altında kaldığı, araçların sulara gömüldüğü sel afetinde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ekipler 13 vatandaşı da kurtardı.

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren Aksaray'da etkili oldu. Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yolda geçen araçları sular altında bıraktı. Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi. Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybederken, mahsur kalan 13 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.