Akşener, 2 isim için söz verdi: Gereği yapılacak

İYİ Parti lideri Akşener, belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Sivas'ta eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in dosyalarına değindi. Akşener, "Katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür" dedi.

Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen Akşener, havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Sivas Kongresi'nin yapıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı Sivas'ta olduklarını söyledi.

"KATİLLERİ YAKALAYIP HUKUKA TESLİM EDECEĞİZ"

Belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek için kente geldiklerini ifade eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in dosyalarına da değindi

Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu sözü verebilirim, hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür. Onun için inşallah bunları başaracağız" dedi