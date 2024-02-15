Akşener: Başka partilerle el sıkışıp ne idiği belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin

Aydın'da konuşan Meral Akşener, "Başka başka siyasi partilerle el sıkışıp ne idiği belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Evi Müzesi'nin açılışında konuştu.

Yerel seçimlerin, seçmenin hesap sorduğu bir dönem olduğunu belirten Akşener, hizmet edenlere oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Akşener, "Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Sizlerin huzurunda Türkiye'ye sesleniyorum; bol bol laf yapıp cebellezi yapanlardan hesap sorun. Hizmet edenlere, bir kuruşu heba etmeyip Efeler'deki her bir kardeşine ulaşmaya çalışan Belediye Başkanımızı da ödüllendirin. Başka başka siyasi partilerle el sıkışıp ne idiği belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin" diye konuştu.

Akşener daha sonra Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek teşkilat buluşmasına katıldı.