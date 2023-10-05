Akşener'den partililere 'ittifak' talimatı: "Genel İdare Kurulu bir karar aldı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerine "Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın" talimatı verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında vekillere verdiği talimatı yazdı.

Erkin'in bugünkü köşe yazısından aktardığı kulis haberine göre, Akşener, İYİ Partili vekillere '81 ilde seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini' hatırlatarak 'basında, bu karardan farklı anlaşılabilecek bir yorum yapmamalarını' istedi.

Erkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı sonrasında da vekillerle birlikte yemek yedi. Öğrendiğime göre iki toplantıda da Akşener şu cümleleri kurdu: 'Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sizlerden isteğim televizyon kanallarına çıktığınızda ya da gazetelere konuştuğunuzda bu kararımızdan farklı anlaşabilecek yorumlar yapmamanız. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın.'

Bu arada milletvekillerinin de yemekte il ve ilçe teşkilatlarından bilgi aktardığı, 81 ilde seçime tek başına girme kararının arkasında durduklarını söyledikleri belirtildi."