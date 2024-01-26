Akşener'den "Ümit Özlale istifa edecek" iddiasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale ile ilgili istifa iddialarını yalanlayarak, "Düzmece, yalan bir haber. Bu tür ucuz operasyonlar, ucuz davranışlar, ucuz, yalan, iftiralar bize herhangi bir tesirde bulunmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale'nin istifa edeceğine dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Çıkan haberlerle ilgili "Düzmece, yalan bir haber" diyen Akşener, söz konusu iddiayı yalanladı. "Bu konularla ilgili mahkemeye müracaat ettik" ifadelerini kullanan Akşener, "Biraz önce Ümit Özlale Bey ile görüştüm, o da yalanlıyor. Ümit Özlale, ilk defa 5 ay evvel 'Ben İzmir'i çok seviyorum. İzmir'den aday olmak istiyorum' diyen kişidir. İlk önce o istedi. İzmirli arkadaşlarımızla, genel merkezimizle konuştuğumuzda da ilk önce aday olan, yola revan olan çalışan bir kardeşimiz" diye konuştu.

Akşener açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kendisinin söylediği şu; diyor ki 'Ben İzmir'de uzun zamandır çalıştığım için, her bir İzmirliye ulaşmaya gayret ettiğim için, kimseyle kavga etmeden projelerimi anlattığım için, yerel yönetim dışında herhangi bir cümle sarf etmediğim için, kimseye düşmanlık, kötülük eden bir dille konuşmadığım için ciddi bir mesafe aldım. Dolayısıyla bazılarını rahatsız etti bu iş. Bu bir operasyondur. Böyle bir durum yoktur.

"UCUZ OPERASYONLAR"

Ben kendi adıma partimiz bu tür operasyonel davranış biçimlerine alıştı. Hele ben genel başkan olarak bu konuda yani böyle bir tecrübe Türkiye'de yok. Sayın Cumhurbaşkanında bile yok bendeki tecrübe, bu operasyonel işlemlere dair. Bir 28 Şubat geçirdik, bir Susurluk geçirdik, geçirdik baba geçirdik. Ben alışkınım. Ama korkunun ecele faydası yoktur. İYİ Parti bu seçimlerde hür ve müstakil kararıyla Türkiye genelinde kimsenin beklemediği bir sonuç alacaktır ve kuruluş ayarları çerçevesinde 2028'de İYİ Parti hem iktidar olacak hem de işaret ettiği kişi cumhurbaşkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu tür ucuz operasyonlar, ucuz davranışlar, ucuz, yalan iftiralar bize herhangi bir tesirde bulunmaz."