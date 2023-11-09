Akşener'den 'yargı krizi' talimatı: İYİ Parti, suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti, yargıdaki krizin ardından Yargıtay'ın önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır" dedi.

İYİ Parti, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararını yok saymasını Yargıtay önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile protesto etti.

Yargıtay önünde gerçekleşen eylemde basın açıklamasını parti sözcüsü Kürşad Zorlu okudu.

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimat verdiğini ve parti olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yaşananları "organize bir suç girişimi" olarak tanımlayan Zorlu, Hakimler Savcılar Kurulu'nu (HSK) soruşturma başlatmaya davet etti.

"YARGITAY 3.CEZA DAİRESİ DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTUR"

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım atarken, dün itibariyle eşi benzeri görülmemiş hukuk skandalı yaşanmaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak, bizzat anayasal hukuk düzenine, hukukun üstünlüğüne ve devlet organları arasındaki işleyişe yönelik adeta bir darbe girişiminde bulunmuştur. Yine bu kapsamda, millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’nin kurumsal yapısının aynı Yargıtay dairesi tarafından hedef alınması darbeni boyutunu gözler önüne sermiştir.

Yargı darbesine karşı Yargıtay önündeyiz! https://t.co/1pi05SvCSS — İYİ Parti (@iyiparti) November 9, 2023

Bu vesileyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un bizzat bu dayatmaya karşı en net cevabı vermesi gereken kişi olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada bir hukuk bilmezlik, bir kanun tanımazlığın ötesinde art niyetli, kasıtlı ve organize bir suç girişimi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması artık Türkiye’de hiçbir hukuk güvenliğinin kalmayacağı gibi ciddi bir soruyla ve sorunun cevabını araması gereken kişileri bizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. HSK derhal bir soruşturma başlatmalıdır. Sayın genel başkanımızın da talimatları doğrultusunda, Hukuk Politikaları Başkanlığımızca en geç yarın HSK’ye suç duyurusunda bulunuyoruz.”

ANAYASA KİTAPÇIĞINI YARGITAY BAŞKANLIĞI BİNASI GÜVENLİĞİNE BIRAKTI

Zorlu, konuşmasının bu bölümünde, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası. Hepimizi buraya toplayan büyük Türk milletinin çatı metni. Biz bunun için buradayız. İlgili Yargıtay Başkanlığı, üyeleri… Bunu sembolik olarak şimdi burada bulunan güvenliğe teslim ediyorum. Lütfen iyi okuyun. Gücünüzü, yetkinizi nereden aldığınızı lütfen hatırlayın. Bunu da milletimizin huzurunda bir borç olarak kabul ediyoruz.”

Anayasa kitapçığını güvenliğe bıraktıktan sonra Zorlu, şöyle konuştu:

“Bir dilekçe ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı bir kez daha sunmak üzere teslim etmiş bulunuyoruz. Ve şunun altını çizmek istiyoruz. Biz, TBMM’ye gidiyoruz. Milletin iradesinin olduğu yere. Gücümüzü oradan alıyoruz. Bu gücü tahkim eden, geleceğe taşıyacak olan yegâne zeminimiz de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Bu anayasanın altında her bir Türk vatandaşının, hiçbir korku, güvenlik endişesi bulunmadan yaşama hakkı bulunmaktadır. İYİ Parti bu hakkın güvencesi ve koruyucusu olmak adına hukukun içinde tüm mücadelesini vermeyi sürdürecektir.”