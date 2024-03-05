Akşener, Etimesgut'u 'gıcıklık olsun' diye istiyor

Meral Akşener, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti sırasında oyunu Etimesgut’ta kullanacağını öğrendiği bir seçmene, “Etimesgut’u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altındağ ilçesinde bulunan tarihi semt Hamamönü’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, esnaf ziyareti sırasında, İYİ Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından seçim faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan pankartların itirazlar sonucu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar sonrası kaldırıldığını ifade ederek, “AK Parti’nin İlçe Başkanlığı, il seçim kuruluna müracaat etti. Bizim ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) temsilcileri ‘hayır’ demesine rağmen bu pankartları indirme kararı alındı. Çok enteresan olan ölçü de şu: ‘Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek’. Koskoca iktidarı biz tehdit ediyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman ortaya çıkan manzara sizin sesiniz olmak üzere yola çıkan İYİ Parti’nin üzerine gidiyor. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsak bu yerel seçimde kulakları sağ ve sol taraftan çekiniz” dedi.

'GICIKLIK OLSUN'

Esnaf ziyareti sırasında Akşener, sohbet esnasında Etimesgut’ta oy vereceğini söyleyen bir yurttaşa, “Etimesgut’u mutlaka isterim. Gıcıklık olsun” dedi.