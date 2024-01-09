Akşener: Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul ve Ankara’yı almanın esasında bu ucube sistemini değiştirecek bir zafere yetmediği ortaya çıktı" açıklamasını yaptı. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Akşener, "Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa ziyaretinde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda konuşan Akşener, "Biz kurulduğumuz günden beri 2017’de kabul edilen sistemin yanlışlığını anlata anlata geldik" dedi.

"2018’de bunu değiştirmek için ittifak sistemi mecburiyetti çünkü Cumhurbaşkanlığı yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"2018’de iki tarafta ittifak kuruldu. Cumhur İttifakı’nda tek aday vardı sayın Erdoğan, Millet İttifakı’nda ise üç aday vardı sayın İnce, ben ve Temel bey... Bizim üçümüzün aldığı oy 2014’te sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aldığı oy kadar oldu. Muhalefet diye kendini tarifleyen seçmen yıkıldı. 2019’da onun için biz teklif ettik CHP’ye, seçmeni ayağa kaldırmak için. 2023’ü kazanırız ümidiyle. Bu sistemin neticesinde ortaya çıkan sonuç İstanbul ve Ankara’yı almanın esasında bu ucube sistemini değiştirecek bir zafere yetmediği ortaya çıktı."

"Herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız" diyen Akşener, "Ondan sonra bu yerel seçim sonuçlarının sonrasının 2028’e ne kadar olumlu yansıdığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.