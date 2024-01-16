Akşener, İbrahim Özkan'ı engelledi

Aralık ayında İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini sosyal medya platformu X üzerinden engellediğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aralık ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ı sosyal medya platformu üzerinden engelledi.

İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, sosyal medya platformu X üzerinden Akşener'in kendisini önce takipten çıkardığını daha sonra ise engellediğini duyurdu.

Özkan, "Ben sade bir halkım.. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi. Canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ben sade bir halkım..

Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim.

Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi..

Canı sağ olsun… pic.twitter.com/bV6rZhdHkR — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) January 16, 2024ÖZKAN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.

Kararın ardından İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.

İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Özkan ve 6 İBB Meclis üyesi ise istifa etmişti.